La jornada eWoman abordarà demà a Manresa el rol de la dona al món digital

Vuit dones seran les protagonistes durant tot el matí de demà en la jornada eWoman, que organitzen Regió7 i Prensa Ibérica Media al teatre Kursaal de la capital del Bages. La seva experiència com a dones amb responsabilitat empresarial serà l'eix vertebrador d'una trobada que pretén donar veu a les dones d'èxit que han excel·lit pel seu lideratge, especialment en l'entorn digital. La jornada començarà a 1/4 d'11 del matí i s'allargarà fins a 2/4 de 2 del migdia. Les inscripcions són gratuïtes i encara es poden formalitzar al web mas.regio7.cat/ewoman.

La jornada es presenta amb els lemes «Motivació, inspiració, innovació i reconeixement», que vertebraran les intervencions de les vuit protagonistes de la matinal. La trobada eWoman, concebuda per servir de motivació i inspiració a altres dones i per enfortir la imatge de la dona d'avui integrada en llocs professionals de tendència digital, comprendrà també el lliurament dels premis eWoman Manresa, que han estat distribuïts en tres categories: al Negoci on-line, a l'Art digital i Xarxes socials, i a la Trajectòria professional by CaixaBank.



Les ponents

En la jornada intervindran Roser Soler, presidenta de l'associació DEIM (Dones Emprenedores Innovadores de Manresa); Beatriu Dorado, directora de l'Àrea de Negoci de CaixaBank a Manresa; Meritxell Bautista, directora comercial i de màrqueting de l'operadora manresana Fibracat; Usoa Arregui, coach i cofundadora de la consultora barcelonina Cam-byo; Cristina Arespa, directora d'operacions d'ICL Iberia Súria & Sallent; Carlota Riera, degana de la facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la Universitat de Vic-UCC; Montserrat Jodar, responsable de màrqueting a la multinacional de l'alimentació Idilia Foods (propietària de marques com Cola Cao i Nocilla); i Cristina Cruz, regidora delegada d'Ocupació i Emprenedoria i Dona i Igualtat de l'Ajuntament de Manresa.

Obrirà la sessió l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que farà una breu introducció a la matèria de la matinal. Roser Soler donarà la benvinguda a les assistents, i continuaran Carlota Riera (amb la ponència «Desigualtats en salut»), Beatriu Dorado («Lideratge femení en l'empresa: programes de diversitat en l'empresa»), Cristina Arespa («Trencant clixés»), Montserrat Jodar («Somnis») i Meritxell Bautista («Sense por de Goliat»).

Després d'un taller que impartirà la coach Usoa Arregui, es lliuraran els premis eWoman Manresa. La regidora de l'Ajuntament de Manresa Cristina Cruz tancarà la jornada.

Una mirada femenina

En els darrers dies, Regió7 ha publicat entrevistes amb les vuit participants a la jornada. De les seves respostes es conclou que, tot i que en les darreres dècades el rol de la dona en la direcció de l'empresa ha millorat, encara falta feina per fer. Les ponents reclamen un canvi de cultura social i empresarial que permeti eradicar els prejudicis respecte de la vàlua de les dones a l'entorn laboral. Cal més sensibilització, sobretot en l'àmbit educatiu, però també una major pressió de les administracions perquè es garanteixi la igualtat salarial i la conciliació familiar. Amb tot, conclouen, les mateixes dones han de ser també responsables del seu apoderament, amb una major assumpció de responsabilitats personals i amb un exercici de confiança en les pròpies possibilitats. L'entorn digital, afegeixen, ha d'afavorir l'assoliment de la igualtat.