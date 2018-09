Moody's creu que CaixaBank redueix el risc de mercat amb la venda de Repsol

CaixaBank registrarà una pèrdua de 450 milions el tercer trimestre per la venda de la participació del 9,4% a Repsol, però per a Moody's Investor Service l'operació és de «crèdit positiu» perquè elimina el risc de mercat inherent a aquesta inversió i els actius ponderats per risc del banc disminuiran, la qual cosa resulta en un efecte neutral en les mètriques de capital regulatori del banc. Segons l'informe sobre l'impacte creditici que l'operació tindrà a CaixaBank (Baa1 estable) realitzat per Moody's, la participació del banc a Repsol (Baa2 estable) va representar al voltant de l'11% del seu capital regulatori a final del 2017. Els canvis en el preu de les accions de Repsol no van tenir un efecte visible en les ràtios de capital regulatori del banc o en la seva capacitat de guany recurrent, a causa de la seva consolidació pel mètode de la participació. Però el risc de mercat de Repsol ha afectat la solvència de CaixaBank els últims anys, perquè els preus de mercat desfavorables van acumular pèrdues de capital no realitzades d'uns 3.000 milions en 3 anys.