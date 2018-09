El preu de l'habitatge de lloguer cau un 3,8% interanual a l'agost

El preu de l'habitatge de lloguer va caure un 3,8% interanual a l'agost, segons dades de l'Índex Immobiliari de Fotocasa, que fixa el preu per metre quadrat en els 11,67 euros de mitjana. Això és un 47,9% més respecte la mitjana espanyola, que durant el mes passat va ser de 7,89 euros. De fet, el preu mig de l'habitatge va augmentar en 19 dels 51 municipis analitzats i l'increment més destacat a Tortosa, amb un 16,7% (5,36 euros), i Sant Boi de Llobregat (16,2% i 10,93 euros). En canvi, a Sant Cugat del Vallès només va pujar un 0,6%. En canvi, els descensos més pronunciats van tenir lloc a Figueres, amb un 25,3% (5,13 euros per metre quadrat), a Tarragona (-23,4% i 5,63 euros) i Girona (-16,2% i 6,93 euros). Pel que fa als preus, el més elevat a Catalunya és a Barcelona, amb 15,72 euros per metre quadrat, seguit de Sitges, amb 14,79 euros.

Segons la directora d'Estudis de Fotocasa, Beatriz Torobio, la caiguda interanual del preu mig del lloguer després de quasi quatre anys d'augments ininterromputs "reforça la tesi que els preus tendeixen a normalitzar-se" a bona part de l'Estat, excepte en ciutats grans com Madrid, on els creixements són propers als dos dígits.

Per territoris, Catalunya és el segon amb els preus més cars, només superat per Madrid. A Catalunya es va registrar el màxim històric al gener del 2018, data en què va arribar a assolir un valor de 12,88 euros per metre quadrat. Des d'aleshores, ha acumulat un descens del 9,4%.



Pugen els preus a tots els districtes de Barcelona



Els deu districtes de la ciutat de Barcelona van pujar de preus a l'agost, encapçalat per l'Eixample, amb un 11,6% més (16,46 euros), seguit de Sant Martí i Nou Barris, amb increment del 7,2% (16,04 euros) i 6,9% (11,93 euros), respectivament.