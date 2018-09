Alba Rojas, Mireia Cirera, Esther Comenge i Maria Àngels Rial, premis eWoman 2018

La jornada eWoman 2018 celebrada aquest dimecres al Kursaal de Manresa ha servit per reconèixer la trajectòria trajectòria professional i lideratge en l'entorn digital i tecnològic de quatre dones amb l'entrega d'uns guardons que neixen amb la voluntat de continuïtat.

El premi eWoman al negoci ha estat per a Alba Rojas i Mireia Cirera, de la cooperativa Mengembages, pel compromís amb Manresa i el territori, pel seu foment d'hàbits sostenibles i saludables i pel seu treball al costat dels productors locals. Cristina Cruz, regidora delegada d'Ocupació i Emprenedoria, i Dona i Igualtat a Manresa ha estat l'encarregada de donar-los el premi.

Esther Comenge, de l'empresa igualadina Creative Studio Burzón Comenge, ha recollit el premi eWoman 2018 d'Art Digital i Xarxes Socials de mans de Marc Marcè, director de Regió7. La seva empresa, fundada el 2011 amb Albert Burzón, és un estudi de disseny amb la intenció d'investigar noves dimensions del disseny, de l'art i de la tecnologia digital. Creadors, per exemple, de la innovadora presentació de les pintures romàniques de l'església de Sant Climent de Taüll, a través d'un videomapatge que recrea els frescos originals dins l'absis major i el presbiteri de la nau central, el treball va ser guardonat amb prestigiosos premis com el de Best Museum of the Webs i un LAUS d'or a la categoria de Visuals.

El premi eWoman 2018 a la trajectòria professional per CaixaBank, reconeix enguany Maria Àngels Rial, gerent, fundadora i propietària de Semen Cardona, una empresa dedicada a la inseminació artificial multigenètica de porcs. Del no res ha convertit el seu negoci en una empresa líder a l'Estat espanyol i un centre multigenètic de referència mundial. Ha recollit el guardó de mans del director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Massana.

Els noms d'Alba Rojas, Mireia Cirera, Esther Comenge i Maria Àngels Rial han estat seleccionats per una comissió integrada per Anna Gasulla, tècnica del CEDEM; Meritxell Bautista, Chief Marketing Officer de Fibracat; Roser Soler, presidenta de DEIM; David Griera, director comercial de la Direcció Territorial de Catalunya de CaixaBank; i Sílvia Mas, vicerectora del Campus Manresa i degana de la Facultat de Ciències Socials d'UManresa, a més del director de Regió7, Marc Marcè; el gerent del diari, Fèlix Noguera; i el cap de publicitat d'aquesta casa, Joan Pedreira