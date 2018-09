El Banc d'Espanya rebaixa una dècima la previsió de creixementde l'economia

El Banc d'Espanya ha revisat a la baixa les projeccions de creixement per al període 2018-2020 com a conseqüència de l'empitjorament de l'evolució dels mercats exteriors i per l'encariment del petroli, i preveu ara que el PIB creixi un 2,6% aquest any, una dècima menys, i es desacceleri al 2,2% el 2019 (dues dècimes menys) i al 2% el 2020 (una dècima menys).

D'acord amb les seves noves projeccions macroeconòmiques, l'economia espanyola continuarà amb l'actual fase de creixement, encoratjada pels progressos aconseguits en el «restabliment» dels desequilibris macrofinancers, que han dotat Espanya d'una «major capacitat de resistència» davant de pertorbacions adverses. Malgrat aquestes grans fortaleses, l'autoritat monetària preveu una moderació de l'avanç del PIB, en un context en què les passades mesures de política monetària tindran un impacte favorable cada cop menys pronunciat, alhora que l'actual to expansiu de la política fiscal el 2018 tendirà a convertir-se en neutral el 2019 i 2020. A més, espera que les llars comencin a revertir gradualment el descens passat de la taxa d'estalvi, el que es traduirà en una certa «moderació del consum privat». Amb tot, el Banc d'Espanya espera que l'economia espanyola continuï registrant creixements «per sobre de la seva taxa potencial», recolzada en l'encara to acomodatici de la política monetària i, en el curt termini, per les mesures de política pressupostària recollides en els Pressupostos Generals de l'Estat del 2018, com la pujada de les pensions i dels salaris dels funcionaris i la rebaixa de l'IRPF.

Així, el PIB creixerà aquest any el 2,6%, una dècima menys que l'estimació del Govern, després d'haver crescut el 0,7% el primer trimestre i desaccelerar al 0,6% en el segon, la mateixa taxa que hauria registrat en el tercer trimestre, segons les estimacions del Banc d'Espanya. Pel que fa a la demanda interna, el consum privat creixerà el 2,2% enguany i l'1,6% el 2019, dues dècimes menys en els dos casos, mentre que el consum públic repuntarà un 1,9% el 2018, quatre dècimes més que l'estimació inicial, i es desaccelerarà fins a l'1,5% el 2019.