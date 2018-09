Indústria es compromet a revisar la inversió per a la reconversió minera i industrial de la Catalunya central

La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, ha reafirmat avui la seva prioritat per "rellançar" l'activitat industrial a les zones catalanes afectades per "reconversions industrials", principalment a les comarques de la Catalunya central, i ha advocat per signar convenis que desbloquegin ajudes als ajuntaments.

Ho ha afirmat al Senat en una interpel·lació impulsada per ERC en la qual es demana "més implicació" del Govern amb els municipis del centre de la comunitat catalana després del cessament de l'activitat tèxtil o el de la mineria del carbó, amb el tancament de la mina de Cardona i l'any vinent la de Sallent.

La senadora d'ERC, Mirella Cortès, ha dit a la ministra que els tancaments d'algunes indústries en aquestes zones han suposat "un cop dur" per a l'economia dels municipis, que necessiten reconvertir les seves "bases econòmiques", i ha denunciat "les repercussions negatives i el retrocés demogràfic" que pateixen, principalment, a Sallent i a la comarca del Berguedà.

La ministra, que s'ha compromès amb la proposta d'ERC, ha respost a Cortès que és necessari i prioritari "rellançar" l'activitat de les zones catalanes que han patit "reconversions industrials" i ha apostat per fer-ho de forma global a través d'una "transició ecològica, justa i sostenible" que involucri a empreses, agents i administracions.

Per això, ha ofert "la màxima col·laboració" del Govern per a això i ha aclarit que s'està coordinant amb les comunitats autònomes un "programa d'enfortiment" i competitivitat empresarial per a "sectors en crisi" amb el qual es pretén que tots els municipis d'Espanya puguin accedir a diferents ajudes i que té com a finalitat, entre d'altres, potenciar "inversions localitzades".

També Maroto ha lamentat que en anteriors legislatures -en referència al PP-, que "no s'hagin signat convenis" amb la Generalitat que haguessin "pogut desbloquejar" les ajudes contemplades en diferents reals decrets, principalment en l'àmbit de la mineria.

"S'ha de revisar aquesta situació", ha afirmat la titular d'Indústria.