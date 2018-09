L'Ajuntament de Sant Fruitós col·laborarà en la tria de personal del nou Bon Preu

L'Ajuntament i el Grup Bon Preu ultimen els detalls de col·laboració per a la contractació de personal per al seu nou establiment. El Grup Bon Preu-Esclat s'implanta a Sant Fruitós de Bages amb l'obertura d'un supermercat dins el nucli, que es preveu per a mitjan any que ve. L'Ajuntament col·laborarà cedint espais per al procés selectiu a través del Servei Local d'Ocupació.

Tant l'Ajuntament com Bon Preu tenen la intenció que s'hi incorporin persones del municipi. Es calcula que es generaran entre 25 i 30 llocs de treball. Es preveu que la majoria siguin a jornada completa amb contractació indefinida (previs 6 mesos de prova), acompanyats d'una minoria a jornada parcial (entre 20 i 30 hores setmanals) també indefinits. A més es confia oferir alguns llocs de treball tant de caràcter temporal, durant els primers mesos d'obertura, com també perfils d'estudiants per treballar divendres i dissabtes.