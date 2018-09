El Workshop ocupacional de la Seu d'Urgell reuneix vint empreses i un centenar de participants

Un centenar de persones van participar ahir en la quarta edició del Workshop Ocupacional a la Seu d'Urgell, en el qual van prendre part una vintena d'empreses. La meitat eren d'Andorra i també n'hi havia de comarques veïnes com la Cerdanya i el Pallars, a més de les de l'Alt Urgell, on enguany s'ha registrat un increment d'empreses representades. Pel que fa a Andorra, s'estima que l'oferta d'ocupació de cara a la campanya d'hivern continuï a l'alça i se situï al voltant de les 4.000 contractacions, segons va explicar el director del servei d'Immigració del Govern d'Andorra, Jesús Guardiet, que va afegir que hi ha més de 1.500 treballadors fronterers. Una de les novetats del Workshop d'enguany ha estat la de segmentar la participació de les persones que busquen feina en dos tipus de perfils professionals. Al matí es van fer entrevistes als interessats en feines al comerç, l'hostaleria, la restauració i la vigilància i seguretat, i a la tarda va ser el torn de les persones formades en administració i direcció d'empreses, enginyeria, informàtica i màrqueting. La regidora d'Empresa i ocupació de la Seu d'Urgell, Mireia Font, va explicar que a la trobada hi tenen molt pes les firmes d'Andorra. En aquest sentit, va dir que moltes d'elles «demanen molts perfils», però també va destacar el fet que enguany s'hi hagin sumat més empreses de l'Alt Urgell, a més de les procedents de la Cerdanya i el Pallars.