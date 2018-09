«Apostem per una nova forma de consumir l'art i la cultura»

Ester Comenge, de l'empresa igualadina Creative Studio Burzón Comenge, va recollir el premi eWoman 2018 d'art digital i xarxes socials de mans de Marc Marcè, director de Regió7. L'empresa, fundada el 2011 amb Albert Burzón, és un estudi de disseny amb la intenció d'investigar noves dimensions del disseny, de l'art i de la tecnologia digital.



Són els creadors, per exemple, de la innovadora presentació de les pintures romàniques de l'església de Sant Climent de Taüll per mitjà d'un mapping que recrea els frescos originals. Aquest treball va ser un punt d'inflexió professional?

Sí, perquè va ser un projecte de molta recerca i investigació. Va ser arriscat i va sortir bé. I a partir d'aquí van anar sorgint altres projectes relacionats amb la restitució de patrimoni amb noves tecnologies.

Quines tècniques utilitzen?

Qualsevol tècnica que sigui innovadora, com ara el mapping, com vam fer a Taüll; el serious game; o la realitat virtual, com hem fet al poblat ibèric d'Ullastret. I a part d'això, tant l'Albert com jo som dissenyadors i no deixem de banda el disseny gràfic tradicional, els logotips, la imatge corporativa...

El seu tret diferencial, però, són aquests projectes relacionats amb la cultura i el patrimoni. Aposten per una nova manera de consumir cultura i art?

Totalment. La forma de visitar els museus i consumir l'art i la cultura està en un procés de transformació, ja que vivim en l'era digital. Es tracta de crear experiències als visitants, per exemple fer un retorn al passat gràcies a les noves tecnologies. En els nostres projectes hem trobat aquest encaix entre art, comunicació, noves tecnologies i disseny.

L'evolució des que va néixer Creative Studio Burzón Comenge ara fa set anys ha estat molt bona. El repte és mirar més enllà de Catalunya?

Ja ens movem fora de Catalu-nya. A Nova York tenim una persona que forma part del nostre equip i mou fitxa allà per desenvolupar idees i projectes als quals donem resposta des d'aquí.



Quina és la clau d'aquest èxit empresarial?

D'entrada sentir passió pel que fas, i a nosaltres ens apassiona la nostra feina. I per altra banda, ser creatiu i fer recerca constant. Busquem anar més enllà, innovar i fer nous projectes.

Què representa per a vostè el premi eWoman d'art digital que se li ha atorgat?

Estic molt contenta. L'empresa la portem l'Abert i jo i la meva figura a vegades queda a l'ombra. Soc la dona i costa més sobresortir. I que amb aquest premi se m'hagi reconegut especialment a mi la feina, em sembla fantàstic. En general aplaudeixo la jornada eWoman, penso que és una manera de donar visibilitat a la feina que fan les dones, en molts casos ocupant càrrecs importants d'empreses.