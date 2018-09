«Apostem per productes saludables, alimentar-se és nodrir-se i això vol dir ingerir les vitamines i els nutrients necessaris»

Una bona alimentació és la base d'una vida sana. Aquesta és la premissa de Grup Llobet, empresa dedicada a la producció i distribució alimentària. Des de la Catalunya Central i amb més de 300 persones en plantilla, treballa per seleccionar, oferir i elaborar els millors productes alimentaris. Els criteris es basen en tres pilars fonamentals: la salut, el gust i la proximitat.



Promoure una alimentació saludable és una prioritat de Grup Llobet. Com ho fan?

Per exemple, oferim als nostres clients solucions ràpides de menjar però saludables. Fa cinc anys, quan vam decidir que l'alimentació sana havia de formar part del nostre projecte, vam copsar que la falta de temps per cuinar porta sovint a consumir plats preparats que solen portar conservants, colorants, additius, al·lèrgens... i això és el que evitem. Alguns dels nostres productes són les verdures cuites al buit sense cap tipus de colorants i mantenint totes les propietats nutricionals, les pizzes amb massa de verdura, i els Suquíssims, sucs cold press a base de fruites i verdures, que són aliments desenvolupats a mitges entre l'equip de Grup Llobet i la Fundació Alícia. Apostem cada vegada més per la producció pròpia, volem tenir uns productes referents al mercat.

Són productes propis que comercialitzen a Supermercats Llobet i especialment a Ca l'Arpellot, que té el compromís d'una oferta 100% saludable. La base és un decàleg dels productes de què prescindeix l'establiment. Com es va fer aquest decàleg i com l'apliquen?

Vam establir un decàleg propi amb els nostres nutricionistes definint el que consideràvem que no era saludable per eliminar-ho dels prestatges de les botigues Ca l'Arpellot. Entre els deu ingredients i productes descartats hi ha els sucres refinats, els greixos trans, els productes light, additius perjudicials, refrescos convencionals, patates fregides o parabens, entre d'altres. Els nostres clients no necessiten mirar les etiquetes dels productes que tenim per saber quins són saludables, tots ho són, sense additius ni conservants. Ca l'Arpellot és un supermercat saludable. No és un supermercat ecològic, tot i que tenim productes ecològics; no és una botiga quilòmetre zero, tot i que tenim productes quilòmetre zero; i no és un establiment dietètic, tot i que tenim productes que ajuden a menjar més sa.

Hi ha consciència entre la ciutadania de la importància de menjar sa?

Cada vegada més, però s'ha de continuar treballant per modificar les conductes alimentàries i fomentar els bons hàbits. I nosaltres invertim esforços i recursos a fer pedagogia. Fem divulgació i sensibilització sobre alimentació saludable a les escoles i xerrades a les nostres botigues amb nutricionistes, entre altres accions. Hem de saber que alimentar-se és també nodrir-se i això vol dir ingerir les vitamines i els nutrients necessaris.

Precisament el que busquen en els seus càterings –que és un servei que ofereixen– és que siguin nutricionalment correctes...

Aquest és el tret diferencial dels nostres càterings, una línia que hem ampliat amb càterings també per a escoles i residències. Ja en fèiem per festes i esdeveniments com el de la jornada eWoman d'ahir a Manresa, organitzada per Regió7. En aquest cas els assistents van poder degustar un pica pica amb ravioli farcit de carbassa amb cúrcuma, tomàquet sec i olivada; amanida amb tomàquet, mozzarella i alfàbrega fresca; rotllet d'arròs amb col kale, fruits secs saltats i magrana; i, entre d'altres, un vaset de guacamole amb cremós de formatge i salmó fumat amb perles d'oli picant. I per beure, aigua, cafè, kombutxa i tastet de sucs de fruita i verdura naturals. Va agradar molt i era equilibrat i nutricionalment correcte, sense sucres afegits, sense farines refinades, tampoc no hi havia begudes ensucrades ni pastissos.

Menjar de manera saludable, equilibrada i completa és car?

No. Menjar malament potser surt més econòmic que menjar natural, però per exemple es pot optar pel sector de fruita i verdura no ecològica sinó de temporada i de proximitat. Una dieta basada sobretot en fruita i verdura no surt cara, tampoc ho són els llegums i els cereals. La carn i el peix sí que és important comprar-los de qualitat però no cal menjar-ne cada dia. De fruita i verdura sí, i n'hi ha molta varietat i moltes possibilitats a la cuina. Es tracta de fer divertida l'alimentació tradicional i fer per exemple uns espaguetis de carbassó i pastanaga amb pesto i mango.