«Estem ben preparats per donar resposta als reptes»

Sensus és una consultoria amb seu a Manresa, de caràcter multidisciplinari, integrada per professionals que ofereixen solucions personalitzades, àgils i eficients a empreses, col·lectius i particulars.

Com va sorgir la idea per iniciar el projecte empresarial Sensus?

Feia molts anys que els meus socis i jo érem companys de feina, i fa poc més de tres anys és quan vam veure la necessitat d'emprendre el nostre propi projecte amb la voluntat de fer les coses d'una altra manera. Així és com vam decidir crear la firma Sensus. Per a nosaltres va suposar un repte que vam entomar amb la il·lusió de compartir un projecte per créixer plegats. L'energia, la passió i l'entrega que posem en el projecte no tindria sentit si no fos compartit. En diem projecte perquè entenem la nostra companyia com quelcom més que una empresa. Volem que sigui un espai de creixement, per als nostres clients però també per als membres de l'equip. Un espai de creixement professional i també personal.

Com ha evolucionat la firma en aquests tres anys?

La nostra màxima és el rigor professional i la competència tècnica del nostre equip en la prestació dels serveis, però també ho és els valors amb què impregnem la nostra feina, que vam decidir entre tots, i l'ètica de la companyia que fonamentem en l'honestedat envers els nostres clients, entre nostre equip i amb els companys de professió. A Sensus les relacions entre les persones són bàsiques. Ens sentim compromesos i implicats amb els nostres clients i amb el nostre equip. Per a nosaltres és bàsic crear relacions de confiança i seguretat.

La combinació de la professionalitat i la confiança ha suposat que la firma hagi gaudit de la confiança dels clients i en aquests tres anys el nivell de creixement ha estat més que notable. Ens hem traslladat a unes noves instal·lacions, som un equip de més de 20 persones i estrenem firma d'auditoria. Mantenim l'ambició i ens marquem sempre nous reptes des de la innovació per anar més lluny i ser referents.

Què falta per normalitzar els èxits d'una dona empresària?

Creiem que fa falta massa perquè la societat reconegui com cal els èxits empresarials femenins, una de les claus seria la igualtat en els òrgans de decisió i direcció. En termes generals la paritat comença a assolir-se a la base de les organitzacions, però on és necessari que existeixi aquesta igualtat és en els espais de decisió.

Des de la perspectiva de gènere la nostra firma està dirigida per tres dones i un home. No ha estat buscat, les circumstàncies ho van fer així, però sí que hem volgut posar-ho en valor. Apoderar el rol femení en la direcció de la firma i fer visible el model. Calen més models en què es faci visible que el binomi dona i empresa és possible, reforçar la idea que la prosperitat professional és compatible amb un projecte vital i familiar satisfactori. Òbviament això no seria possible sense traslladar aquest valor d'igualtat a l'àmbit familiar.

Ens preocupa la regressió en el valor d'igualtat entre gèneres que es pot observar en els darrers anys, especialment en les generacions més joves, motiu pel qual hem de ser més actius que mai en la seva defensa, cal fer accions, cadascú des de les seves possibilitats, per tal de potenciar la presència femenina en espais i tasques que estiguin majoritàriament ocupats per homes, però també a la inversa, és a dir, normalitzant la presència masculina en espais tradicionalment ocupats per dones.

És important que un equip de treball estigui format per homes i dones com és el cas de Sensus?

Una de les claus de l'èxit és el treball en equip. A Sensus treballem formant equips multidisciplinaris per poder cobrir totes les àrees de l'empresa. Els equips diversos, també des de la perspectiva de gènere, estan més ben preparats per donar resposta als reptes que tenen les empreses. El més rellevant i necessari, i alhora el repte més complex, és gestionar les aportacions de talent dins de l'equip de treball, amb independència del gènere, i tenir la capacitat de potenciar el màxim talent a cada una de les persones.