El CEDEM ofereix nous cursos de formació per a emprenedors i empreses

El CEDEM de Manresa ofereix aquest mes d'octubre diversos cursos adreçats a persones emprenedores i a empreses amb l'objectiu de millorar la seva formació i d'ampliar els recursos per poder consolidar la seva idea de negoci o fer créixer la empresa. Aquest mes, la formació està especialitzada en la utilització d'eines visuals per presentar els projectes, en la creació de pàgines web, en com comunicar la imatge personal de forma professional i en temes de fiscalitat.

Les places són limitades i s'adjudicaran per ordre d'inscripció a www.manresa.cat/cedem. « Visual thinking al servei dels emprenedors» es farà els dies 2 i 4 d'octubre, de 9.30 a 13.30 h. «Necessito una pàgina web, per on començo? Com ha de ser i com escollir proveïdor» se celebrarà el dia 16, de 9.30 a 14.30 h; «Imatge personal + actitud = influència i vendes», el dia 19, de 9.30 a 13.30 h; i «Fiscalitat bàsica per a autònoms», el dia 24, de 9.30 a 13.30 h.