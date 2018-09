«Constantment innovem, i ara treballem la traçabilitat»

Maria Àngels Rial va rebre ahir el premi eWoman 2018 a la trajectòria professional, per CaixaBank. És directora general, fundadora i propietària de Semen Cardona, una empresa dedicada a la inseminació artificial multigenètica de porcs.



Vostè ha estat capaç de convertir un negoci que va partir de zero en una empresa líder a l'Estat espanyol i en un centre multigenètic de referència mundial. Com s'aconsegueix?

M'agraden els reptes. Jo soc de pagès i se'm va ocórrer fer inseminació artificial amb porcs. Em vaig sentir a dir que no serviria, que era feina d'homes, però això va ser una motivació per a mi. Valia per fer aquesta feina i ho vaig demostrar, sense ser ni veterinària ni tècnica en inseminació, inseminava truges, que quedaven embarassades i els sortien bons porcs. Els bons resultats van fer que els ramaders confiessin en mi i gràcies al boca-orella el projecte anés creixent. Vaig començar amb 4 sementals i actualment a Semen Cardona tenim 1.500 porcs, 105 treballadors i estem en 12 països.

1.500 porcs, 105 treballadors i quants centres d'inseminació artificial?

En tenim 19 comptant ja el que inaugurarem d'aquí a dos mesos a Segòvia. Dinou centres repartits entre Catalunya, l'Estat espanyol, dos a Mèxic i un a Filipines, on abans de crear el centre d'inseminació hem estat enviant semen dels nostres sementals durant deu anys.

Què tenen el sementals de Semen Cardona? Quin és el seu valor afegit ?

Som un equip molt constant i que fem les coses ben fetes. A l'hora de comprar sementals busquem els millors i el fet de tenir-los tan bons i a la carta fa que ens truquin d'arreu. Per exemple, hem enviat semen porcí a Uganda i a Vietnam.

Aposten també per la investigació i la innovació, són factors clau?

Sí. Des del primer moment, i tenint en compte que érem pioners, vam apostar per les noves tecnologies i per fer molta investigació intentant estar a l'última.

En quins projectes treballen?

Estem treballant amb mascles que tenen uns marcadors genètics i permeten fer la traçabilitat, que és la capacitat de reproduir l'historial d'un producte. Per exemple, si un consumidor tingués queixes d'una plata de llom, es podria fer la traçabilitat i saber de quin semental es va inseminar.

Què representa haver rebut un dels premis eWoman?

Estic molt contenta. És un incentiu per seguir endavant amb la feina. Una feina que, malgrat els esforços i els entrebancs que he trobat, m'agrada molt i si tornés a néixer la tornaria a fer.

Ser dona li ha representat algun impediment?

No, fins i tot m'ha obert portes. Malgrat que al principi em deien que era feina d'homes, ha estat fàcil introduir-me en un món masculí. Anava a les granges i potser se sorprenien però m'escoltaven.