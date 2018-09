Comença la seva intervenció amb una fotografia antiga: ella i un seu amic amb sengles samar-retes d'estiu; la de l'amic du la imatge del Naranjito, la mascota dels mundials de futbol jugats a Espanya, la seva és de la marca de xocolata per untar Nocilla; avui la manresana Montse Jodar treballa per a la firma que elabora la gormanderia de la seva infantesa.

Ho explica com si es tractés d'una premonició després d'haver treballat en sis empreses, en algunes de les quals va durar menys d'un any perquè el primer dia ja havia vist que s'havia equivocat i tornava plorant a casa. Equivocar-se no està malament, « hi ha parades, giragonses quan et pensaves que el camí seria recte».

Diu que per avançar cal saber deixar-se anar, estar receptiva i tenir confiança, però que en aquest camí cal anar acompa-nyada de dues amistats: la curiositat i la disponibilitat a aprendre, i que amb aquestes companyies es pot gaudir més d'allò que es fa, i per tant de la feina. I recalca «la curiositat: sempre i en totes les circumstàncies».

També la formació és important, la reglada, aquella que et dona títols i diplomes, la que fan institucions honorables, la que et dona eines, però també aquella que es guanya «compartint amb l'entorn».

Per a Montse Jodar és indispensable fer les coses amb felicitat, gaudir del dia a dia. Amb esforç i amb perseverança es poden assolir els objectius, com el que ha assolit ella recentment: participar a la Marató de Barcelona i acabar-la, als quaranta anys, com s'havia proposat.

T'atreveixes a somniar? Es pregunta i pregunta a l'auditori; la seva intervenció es titula «Somnis». I com has somniat, t'atreveixes a fer efectiu el deixar-te anar? Amb aquestes dues preguntes s'obre i es tanca el cicle teòric. L'exercici de la pràctica, el tirar endavant el somni comportarà, generalment, haver de sortir del que anomenem zona de confort, aquell plantejament vital, aquella geografia física i també humana on ens desenvolupem sense problemes, allà on tenim el terreny apamat. Canviar la zona de confort per la zona de risc; recollir allò sembrat cada temporada per arriscar-se a aprendre i a entendre coses noves, diferents i que poden portar a resultats incerts; resultats decebedors, potser, però d'èxit també.