«La diversitat trenca amb el pensament únic a les empreses»

Beatriu Dorado és avui la responsable de Negoci de CaixaBank a la zona de Manresa, però el seu pas pel sector financer havia de ser només temporal. Els seus plans eren uns altres. Havia estudiat Dret i tenia el ferm convenciment que volia ser jutge. Va veure una oferta de treball a La Caixa, va pensar que seria una manera de guanyar uns diners mentre preparava les oposicions, s'hi va presentar i la van fitxar. Pocs mesos després deixava córrer les oposicions i iniciava una carrera que l'ha portat a dirigir un equip de cent persones.

Dorado va remarcar que La Caixa té uns nivells de paritat molt per damunt de l'habitual. A la seva zona, va dir, el 71% de les direccions d'oficines són en mans de dones. Al conjunt de l'entitat, són dones el 39% dels càrrecs directius. Aquesta realitat, va dir, enriqueix molt l'empresa: «la diversitat trenca amb el pensament únic, i no és bo només que hi hagi diversitat de gènere, sinó també que hi hagi diversitat cultural». Per això, a La Caixa hi ha programes de promoció específics, un d'ells per a dones. En aquest ter-reny, va dir, la integració d'altres entitats que ha generat la concentració bancària durant la crisi ha estat una aportació de noves sensibilitats que també ha resultat enriquidora.

En el seu cas, va explicar, el primer càrrec de responsabilitat li va arribar coincidint amb el moment que va ser mare. «Seré capaç de fer-ho tot?», es va preguntar. La resposta va ser que sí, comptant amb la corresponsabilitat del pare.

Com a recepta per prosperar a les empreses, va aconsellar ser honestes amb els propis objectius, saber demanar ajuda i acceptar els errors, perquè se n'aprèn.