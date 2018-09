«Per estar al dia anem renovant el disseny del web i el servei»

MengemBages va néixer a Manresa fa set anys de la cooperativa Frescoop, dedicada a la distribució d'aliments de proximitat. Es va crear una xarxa de productors locals que posen a la venda productes de temporada, alguns d'ecològics, però, sobretot, de proximitat, a través del web www.mengembages.coop. El projecte ha rebut el premi eWoman de negoci on-line.



Mengem Bages va néixer amb la idea d'agrupar productors i donar a conèixer productes frescos, de qualitat i de proximitat on-line. Que la gent tingués el supermercat a casa...

Volíem promocionar el consum de productes frescos de proximitat, sostenibles, ecològics... i vam iniciar la campanya «Recuperem una manera de consumir», que volia dir producte local i de temporada. I «Innovem amb la manera de comprar», que volia dir amb la venda on-line.

Va tenir bona acceptació?

Fa set anys hi ha havia pocs comerços que venguessin per Internet i menys encara de productes alimentaris, però l'acceptació va ser bona, malgrat que no sigui fàcil comprar producte fresc per Internet, perquè una foto a vegades no és fidel a la realitat.

Donar a conèixer el producte alimentari i conscienciar els clients que hi ha una altra manera d'accedir-hi, de fer salut, territori i generar economia local. Aquest era el repte. L'han assolit?

Vendre on-line vol dir generar confiança. I ho hem aconseguit. Som els ulls, l'olfacte i el gust dels clients que ens compren els productes per Internet. Val a dir que un cop vam obrir botigues a Manresa la gent d'aquí prefereix el tracte humà. Però Internet és una plataforma que ens serveix per donar a conèixer el producte més enllà de la comarca, fem repartiment a Barcelona...

Els negocis on-line han proliferat. Ha fet falta innovar?

Cal una renovació constant, sí, tant del disseny de la pàgina web com del servei que oferim. El tema de l'emprenedoria, i més en temes tecnològics, comporta fer canvis contínuament i estar al dia.

Amb els anys han anat evolucionant però han mantingut l'essència...

Sí. Del que estem més orgulloses és de mantenir intactes els objectius que ens vam marcar en els inicis, que són fer territori i treballar de manera coherent, transparent, honesta i amb senzillesa.

Emprenedores convençudes que «les dones, si volem, ho podem tot»?

Hem de ser capaces d'arribar on vulguem arribar, que no ens aturi el fet de ser dones malgrat que vivim en un món on tradicionalment les empreses han estat liderades per homes. Això està canviant i ha de canviar, «si volem ho podem tot», que no vol dir «que puguem amb tot».

Com valoren el premi eWoman al negoci on-line?

Estem molt contentes. Obtenir un reconeixement sense haver-te postulat a cap premi és d'agrair.