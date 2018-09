El Govern revisarà la inversió per a la reconversió minera del territori central

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, es va comprometre dimarts a revisar la inversió en la reconversió minera i industrial de la Catalunya Central, i va assenyalar que desconeix per què no s'han desbloquejat els ajuts de suport econòmic a la zona. «No entenem per què no s'han signat els convenis entre la Generalitat de Catalunya i l'anterior Govern, que haurien permès desbloquejar les ajudes d'impuls a l'economia. Ho revisarem», va anunciar la ministra.

En resposta a una interpel·lació de la senadora sallentina del Grup d'Esquerra Republicana, Mirella Cortès, la ministra va dir que la Catalunya Central «va ser pionera i un motor» econòmic i va defensar que ara necessita una alternativa que sigui sostenible tant econòmicament com socialment. Així, va reiterar que el Govern treballa per «facilitar la reconversió».

Cortès va reclamar al Govern que desbloquegi 4,4 milions d'euros del fons Miner al qual ja va donar el vistiplau el Govern Zapatero el 2012 i que el setembre l'any passat, explica Cortès a Regió7, estaven a punt de ser traslladats a un conveni. Un desacord entre els llavors conseller Vila i ministre Nadal va avortar la signatura, explica Cortès.

A més, la senadora reclama 15 milions d'euros per a la reconversió industrial pel tancament de les mines de Cardona (el 1990) i la de Sallent (l'any que ve). ERC, diu Cortès, va presentar esmenes als pressupostos del 2017 i del 2018 per obtenir aquestes inversions, esmenes que van ser rebutjades.

Cortès explicava ahir que dimarts es va reunir breument amb les ministres de Transició Ecològica, Teresa Ribera (àrea de la qual depèn l'arribada del Miner) i amb Reyes Maroto (ministeri responsable dels ajuts industrials), però confia asseure's amb les dues «per parlar-ne». «Tot és qüestió de voluntat política», diu Cortès, que avança que dimarts que ve, en una compareixença de la ministra Maroto al Senat, insistirà en la qüestió.

Durant la seva intervenció de dimarts, la senadora sallentina va explicar que la situació al territori (que ja ha patit crisis mineres, tèxtils i industrials) s'agreujarà amb el tancament de la mina de potassa de Sallent l'any que ve, i va denunciar que fins ara el Govern espanyol «ha fet poc i malament», i que el PP ha retallat els fons per al territori.

Maroto, per la seva banda, va incidir en la necessitat de dur a terme una reindustrialització de zones en transformació i va matisar que hi ha reptes pendents al territori central que li aportin futur. També va recalcar que tant aquesta zona com altres regions de l'Estat necessiten un canvi del seu model productiu que suposi una transició ecològica, i va afegir que el Govern vol que la indústria suposi el 20% del PIB estatal. Segons va dir, Catalunya ja ha assolit aquest 20%, concentra el 25% de les exportacions espanyoles i té una renda per càpita de 30.000 euros, de manera que «és de les zones més industrialitzades». Amb tot, va dir que en els municipis on hi ha hagut tancaments d'explotacions mineres s'ha de facilitar la reconversió.