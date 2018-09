La jornada eWoman esperona les dones a forjar-se un futur d'èxit

La primera jornada eWoman Manresa, organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica, va omplir ahir la Sala Petita del Kursaal d'experiències d'èxit de directives de diversos sectors econòmics, i també de consells per ajudar les dones a assolir els seus objectius en l'entorn laboral i tecnològic. La jornada, que es va allargar durant tot el matí i migdia, va deixar un molt bon regust de boca entre les persones assistents, que van descobrir un nou format per compartir experiències professionals, amb l'afegit rellevant (i inusual) de tenir exclusivament dones amb càrrecs de responsabilitat directiva com a protagonistes.

En la jornada hi van intervenir Roser Soler, presidenta de l'associació DEIM (Dones Emprenedores Innovadores de Manresa); Carlota Riera, degana de la facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la Universitat de Vic-UCC; Beatriu Dorado, directora de l'Àrea de Negoci de CaixaBank a Manresa; Cristina Arespa, directora d'Operacions d'ICL Iberia Súria & Sallent; Montserrat Jodar, responsable de màrqueting a la multinacional de l'alimentació Idilia Foods (propietària de marques com Cola Cao i Nocilla); Meritxell Bautista, directora comercial i de màrqueting de l'operadora manresana Fibracat; i Cristina Cruz, regidora delegada d'Ocupació i Emprenedoria i Dona i Igualtat de l'Ajuntament de Manresa.

En la segona part de la jornada es va dur a terme una sessió de coaching a càrrec d'Usoa Arregui, Alfredo Julián i Ignacio Alonso, de la consultora Cambyo. També es van lliurar els primers premis eWoman Manresa, de reconeixement a la tasca de les dones en l'àmbit professional, que van recaure en Alba Rojas i Mireia Cirera, de MengemBages (Negoci on-line); Ester Comenge, de l'empresa igualadina Creative Studio Burzón Comenge (Art digital i Xarxes socials); i Maria Àngels Rial, de Semen Cardona (a la Trajectòria professional by CaixaBank). La jornada va ser conduïda per la cap de la secció de Cultures de Regió7, Susana Paz.

Durant tota la sessió, es va destacar el valor de la mirada femenina al món econòmic, una perspectiva necessària, van coincidir totes les ponents, per enriquir l'entorn laboral. Totes les convidades tenien com a comú denominador, segons es va desprendre de les seves intervencions, l'esforç per assolir un estatus de prestigi en el seu camp professional, la passió per la feina i, alhora, la convicció que cal afavorir la conciliació entre l'experiència laboral i un entorn familiar en el qual la dona continua jugant un paper essencial. En totes les intervencions de la matinal, els fills, la parella i els pares van ser referències comunes, en una demostració que una mirada femenina al món laboral comprèn, també, la consciència de la cura familiar. Un fet que es podia interpretar com una sobrecàrrega de responsabilitats que pot fer més difícil la progressió en les organitzacions empresarials, però també (i aquest és l'aspecte que va dominar les intervencions) com una assumpció deliberada de la rellevància de l'entorn familiar per fer efectiu aquest progrés professional. En conjunt, la jornada va servir per posar a l'aparador públic un seguit de carreres i perfils especialitzats que esdevenen «models», com va dir la regidora Cristina Cruz, en el tancament de la jornada. I alhora per reivindicar accions, tant a l'administració com a les mateixes empreses, per afavorir la igualtat i lluitar contra les discriminacions. També es va insistir en la necessitat d'«educar en la transmissió de valors igualitaris».

Un altre lloc comú de les ponències va ser una exhortació a les mateixes dones a assumir la seva responsabilitat en la recerca del creixement personal i professional, alhora que en les intervencions les ponents van coincidir que cap havia trobat obstacles professionals pel fet de ser dones.



«Vàlua, sensibilitat i capacitat»

La jornada la va obrir l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va destacar el fet que mentre que al conjunt de l'administració municipal el 53% són dones, en la classe política no hi ha paritat. «Hi ha marge de maniobra, en aquest sentit», va dir l'alcalde, que va destacar la «vàlua, la sensibilitat i la capacitat» de les ponents que van anar intervenint al llarg de la matinal.

Roser Soler, presidenta de l'associació de dones empresàries de Manresa DEIM i responsable de l'estudi de dansa que du el seu nom, va fer la presentació del contingut de l'eWoman 2018. La seva intervenció va voler ser un «missatge de suport a la dona», que va contenir, però, grans dosis de realitat per esdevenir, al final, una crida reivindicativa al paper de la dona. Així, Soler va assegurar que «la igualtat avança, però amb daltabaixos, i encara no som on hauríem d'estar». «Les estadístiques fan plorar», va afegir. La dona, va seguir, «vol compartir responsabilitats i ha de tenir un lloc a les empreses per fer-les millors». Soler va donar pas al gruix de les ponents, «dones que són d'admirar, de les que obren pas», les va definir.

Susana Paz va passar així a presentar cadascuna de les participants, i va destacar el fet que «posar cares i noms és necessari» si l'objectiu era explicar casos d'èxit a les empreses protagonitzats per dones. Carlota Riera va obrir les intervencions de la jornada amb una exhortació al treball en equip mitjançant una xerrada sobre les desigualtats en salut. Riera va deixar clar des de l'inici que les desigualtats (de gènere, però socials en el seu conjunt) depenen de «la sort».

Beatriu Dorado va fer una explicació a fons de les polítiques d'igualtat de CaixaBank i també va fer un recorregut per la seva trajectòria professional. Dorado va lloar la mirada femenina a les empreses, ja que «trenquen amb el pensament únic». També va donar algunes idees a les assistents sobre com incidir, les mateixes dones, per millorar la seva carrera professional fins a esdevenir «la que volem».

L'enginyera Cristina Arespa també va relatar el seu pas primer per Pirelli i després per ICL, dos sectors, el de l'automoció i el de la mineria, molt masculinitzats, on cal trencar una llança a favor de la vàlua de les dones. Malgrat l'entorn, «sempre hi he estat valorada per la meva preparació», va insistir.

Montse Jodar va fer girar la seva intervenció a l'entorn de l'eix dels somnis. Jodar va obrir la seva ponència amb una fotografia d'ella de petita amb una samarreta de Nocilla, una de les marques se-nyera d'Idilia Foods. «No m'esperava treballar-hi», va dir Jodar, per a qui «cal deixar-se anar, ser receptiva al fet que et passin coses bones a la vida. S'hi ha de confiar».

Meritxell Bautista va fer una exposició molt intensa sobre la seva evolució personal, i va insistir en el suport rebut del seu entorn familiar. Va explicar com va passar d'una «imatge d'èxit absolut» als 30 anys, gràcies a la seva experiència a Whirlpool i LG, a protagonitzar un canvi radical en conèixer el seu actual marit, Josep Olivet, amb qui va posar en marxa l'avui reeixida Fibracat.



A la recerca de l'èxit personal

La jornada va continuar amb la sessió de coaching de Cambyo, que va intentar extreure dels i les assistents la convicció que tota vida és, en si mateixa, un èxit. La clau de l'èxit, va dir Usoa Arregui, «és diferent per a cadascú de nosaltres, però tothom és una persona d'èxit».

En el lliurament de premis, Alba Rojas, Mireia Cirera, Ester Comenge i Maria Àngels Rial van agrair el guardó i van fer una breu repassada als valors que les han dut a un present brillant.

Va tancar la jornada la regidora Cristina Cruz, que va recordar les diverses accions que promou l'Ajuntament de Manresa per afavorir la igualtat de gènere i va insistir en la necessitat de la «coeducació i la transmissió de valors igualitaris». Cruz va resumir la jornada eWoman com un «reconeixement a la participació i el lideratge de les dones».