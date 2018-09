Recordar un moment personal d'èxit per no perdre pistonada vital

Triar una postal entre dotze pot posar-nos al descobert. A partir d'aquesta senzilla operació el trio de Coaching Cambyo d'Usoa Arregui, Ignacio Alonso i Alfredo Julià va aconseguir que els participants a l'eWoman definissin una recepta col·lectiva d'èxit de dotze ingredients.

La imatge triada és la finestra a través de la qual entra un fet guardat en el bagul dels records i es tracta de fer-la sortir, de reconnectar-se amb el fet pretèrit i de fer-lo conscient de nou; i fer-ho juntament amb altres participants amb qui s'ha coincidit en la tria, fer-ho, en la majoria dels casos, amb unes persones desconegudes.

I aquesta finestra no serveix solament per fer aflorar un passat puntual i personal, sinó que serà una obertura a través de la qual els altres et veuran, t'observaran; en cert grau, els inspiradors de l'exercici aconsegueixen que els participants es despullin una mica sense rubor, com si fos un joc, si ho jutgem per les reaccions de complicitat observades.

El plat anomenat èxit s'elaboraria amb els següents ingredients: un polsim o un molt de transformació, de superació, d'ordre, de descobriment, de canvi, de creixement, de confiança, d'harmonia i coherència, de reconeixement cap a la col·laboració que es rep de l'entorn, de treball continuat i de llibertat.

Si a l'inici de l'exercici van ser poques les mans alçades dels que es consideraven persones d'èxit, al final, i a la mateixa pregunta, eren majoria. Alguna cosa havien redescobert, entre les quals, que hi havia tantes fórmules d'èxit com assistents; que l'important és l'actitud i com cadascú afronta les seves pors i les seves satisfaccions. Arregui, Alonso i Julià també es van despullar davant l'auditori, van ser els primers i les seves experiències no van pas diferir de les comunes: canvis laborals de 360 graus, l'estabilitat familiar o que l'anar a treballar no sigui una llosa, per exemple.

Tot plegat, ingredients fàcils de trobar en el mercat de les actituds, dels quals passem habitualment de llarg, potser perquè els donem per descomptats.