La dona treballa 52 dies més per equiparar el salari de l'home

L'estudi «Veus contra la precarietat: dones i pobresa laboral a Europa» determina que, a Espa-nya, les dones han de treballar 52 dies més a l'any que els homes per guanyar els mateixos diners. Es tracta d'un informe d'Oxfam Intermón que posa de relleu que, tot i que la bretxa de gènere es va reduint, les dones europees encara cobren el 16% menys que els homes. Els responsables de l'informe indiquen que part d'aquesta bretxa s'explica per factors com l'edat de la persona treballadora, la seva experiència i la mida de l'empresa. Amb tot, el 14% d'aquesta bretxa a Espanya queda «sense explicar» i l'atribueixen a la discriminació directa o indirecta per raó de gènere.

L'estudi també destaca que les dones tenen el doble de possibilitats que els homes de tenir un treball amb baixa remuneració. O que van representar el 20% d'entre el 10% de població treballadora amb més ingressos. Dels 609 consellers delegats que hi ha a Europa dins les grans empreses, només 36 són dones.

A més, a Espanya, les dones constitueixen el 55,8% de la força de treball de la indústria de l'hostaleria, restauració i turisme, i el 87,9% del treball de la llar i de cura. Són dos dels sectors laborals més precaris a l'Estat. En paral·lel, l'estudi també reflecteix que les dones tenen el doble de possibilitats que els homes d'estar en un treball parcial no desitjat: gairebé quatre de cada cinc persones treballadores a temps parcial a la UE són dones. A Espanya, són gairebé tres de cada quatre.

Pel que fa al treball domèstic no remunerat de les dones, suposa un volum de 10 bilions de dòlars a l'any en l'àmbit global, el 13% del PIB mundial. La mateixa dada a Espanya suposaria el 27% del PIB, segons l'informe. Les dones dediquen una mitjana de 22 hores a la setmana al treball no remunerat a Europa, mentre que els homes hi dediquen menys de 10 hores. Chema Vera, director d'Oxfam Intermón, explica que el perfil que es dibuixa d'aquestes dones precaritzades a Europa i a Espanya està format per migrants, joves i membres de famílies monoparentals.