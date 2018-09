Jordà es reunirà amb el ministre per abordar l'alerta per la pesta porcina

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha acordat una reunió bilateral amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas, per abordar l'alerta per la pesta porcina africana (PTA). Segons fonts del departament, inicialment la trobada havia de ser diumenge, aprofitant que el ministre clausurarà la Fira de Sant Miquel de Lleida, però s'ha hagut d'ajornar per qüestions d'agenda. Ara està previst que la reunió es faci en el termini màxim d'un mes i també tindrà la participació del sector. La voluntat de la conselleria és que el ministeri també prengui partida en l'adopció de mesures de prevenció davant el risc de contagi de la pesta porcina africana, ja que la porta d'entrada a la península és Catalunya.

Teresa Jordà va explicar ahir al matí a la fira lleidatana que el Govern ha començat a activar la coordinació de diferents departaments de l'Executiu per a la prevenció de l'entrada d'aquesta malaltia que afecta els porcs.