L'augment del PIB espanyol s'alenteix fins al 2,5% interanual

L'economia espanyola va créixer el 0,6% el segon trimestre, taxa similar a la del trimestre anterior, gràcies a l'empenta de la inversió, ja que el consum pràcticament es va estancar. Per la seva banda, la taxa interanual s'ha situat al 2,5%, tres dècimes menys que el trimestre anterior, segons la Comptabilitat Nacional Trimestral publicada ahir per l'INE. Aquesta taxa del 2,5% és dues dècimes inferior a la inicialment estimada per Estadística a final del mes passat (2,7%). Sí que ha coincidit, per contra, la dada trimestral que va avançar l'INE, del 0,6%.