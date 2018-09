Obre les portes a Manresa la croqueteria Les Quetes

Avui obre les portes a Manresa un nou establiment de menjars preparats que s'estrena amb una singularitat: la seva especilització en l'elaboració de croquetes, ja que la seva carta n'ofereix vint-i-dos tipus diferents. La nova botiga, Les Quetes, està ubicada al número 8 del carrer Doctor Esteve.

Les Quetes va celebrar dijous a la nit la seva festa d'inauguració, en què els assistents ja van poder degustar algunes de les croquetes marca de la casa. L'establiment oferirà croquetes de gustos tan suggerents com moniato amb gorgonzola, peus de porc, bacallà amb xoriç i espinacs, carbassa, pastanaga, filet ibèric amb ceba caramelitzada o truita de patates. A més, s'hi podran adquirir plats més habituals als establiments de menjar preparat, com paelles, fideuàs, verdures, peixos, carns i pizzes, a més de montserratines i coques casolanes. Les Quetes romandrà oberta, de moment, de dimecres a diumenge, de 10 del matí a 3 de la tarda.

Èric Jiménez, de només vint anys, és el responsable d'un negoci en què tota la família aporta abundant ajuda i idees gastronòmiques. «Volem ser una botiga de menjar preparat que s'allunyi dels típics pollastres a l'ast i les patates braves. Ens especialitzem en croquetes perquè, tot i ser un menjar molt conegut, no hi havia un negoci així a Manresa. A més, la croqueta permet ser elaborada amb molts tipus de gustos i sabors, i es poden vendre a unitats», explica Jiménez, estudiant de Turisme a la UAB i que va guanyar experiència al sector de la restauració en una estada de pràcticament un any a Londres. El negoci, al qual molt aviat s'incorporarà la mare d'Èric Jiménez, Queralt Pessarrodona, també ofereix el servei de croquetes per encàrrec a empreses de restauració