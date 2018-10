Dijous comença el judici a Adolf Todó i a exconsellers de l'antiga Caixa Manresa pel cas CatalunyaCaixa

Dijous començarà a la secció vuitena de l'Audiència Provincial de Barcelona el judici ) el judici a exalts càrrecs de l'extinta Catalunya Caixa per haver aprovat increments de sou als directius mentre l'entitat era sostinguda amb fons públics.

La fiscalia demana 4 anys de presó per a l'expresident de l'entitat, Narcís Serra, i per al bagenc Adolf Todó, exdirector general de CatalunyaCaixa. En total, es jutjaran 41 persones que van formar part de consells d'administració de la caixa per administració deslleial. Entre aquests figuren onze representants de la Catalunya Central al consell d'administració de l'entitat resultant de la fusió de Caixa Manresa, Caixa Catalunya i Caixa Tarragona.

Així, la Fiscalia demana 4 anys de presó per a 17 dels acusats, entre els quals Serra i Todó, a qui atribueix dos delictes d'administració deslleial, i 2 anys per als altres 24, als quals només atribueix un dels dos delictes. A més, reclama que els acusats paguin al FROB 2.568.000 euros més interessos en concepte de responsabilitat civil.

Entre els acusats als quals el fiscal demana quatre anys figura l'exalcalde de Sant Joan de Vilator-rada Francesc Iglesias, que, com la resta d'acusats als quals es demana aquesta pena, formava part del consell d'administració de Caixa Catalunya. El fiscal demana dos anys per a Manel Rosell (que posteriorment va presidir Catalunya Caixa); l'advocat Josep Maria Badia; els exalcaldes Josep Camprubí (Manresa) i Maria Antònia Trullàs (Calaf); l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno; el doctor Lluís Guerrero; l'expresident de Mútua Manresana Ramon Llanas; a més del moianès Josep Cataot; el calafí Joaquim Palà i la santjoanenca Laura Vives, en qualitat d'impositors. Aquests deu integraven el consell d'administració de Caixa Manresa, i entre el juliol i el novembre del 2010 van passar a formar part del consell provisional integrat de les caixes fusionades.

El judici, que se celebrarà inusualment a la sala polivalent de l'audiència atesa la gran quantitat d'acusats, s'allargarà fins a finals de novembre.