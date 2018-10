Ryanair ofereix un milió de vols amb fins al 25% de descompte

Ryanair ha posat a la venda un milió de seients de vols des d'Espanya amb fins al 25% de descompte, una oferta que l'aerolínia ha llançat després de les recents vagues protagonitzades per tripulants de cabina i pilots de països com Itàlia, Portugal, Espanya, Holanda, Bèlgica i Alemanya.

Entre les ofertes que ha anunciat l'aerolínia de baix cost a la seva web hi ha, per exemple, un viatge d'anada a Palma des de Barcelona per un preu de 3,91 euros, i altres vols d'anada amb origen Mallorca a destins alemanys com Colònia, Berlín, Düsseldorf o Frankfurt, tots ells per 4,89 euros.

Aquestes ofertes coincideixen amb l'anunci que ha fet aquest dilluns Ryanair de rebaixar el 12% la seva previsió de beneficis per aquest any fiscal, que va començar el 31 de març.

Segons ha explicat l'aerolínia, aquesta caiguda del benefici s'ha degut a les vagues de la seva plantilla, als majors costos per indemnitzacions als seus clients i a l'encariment del petroli.