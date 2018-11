La Nit de l'Impuls Empresarial de Sant Vicenç reuneix més de 200 persones

Sant Vicenç de Castellet ha celebrat la sisena edició de la Nit de l'Impuls Empresarial aquest dijous al vespre a Cal Soler. Més de 200 persones del teixit empresarial i social del municipi han participat en una trobada que organitza la regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. El periodista i comunicador Antoni Bassas ha estat el protagonista de la nit en què ha pronunciat la conferència Emprendre, alguna pregunta més?

Bassas ha repassat la seva trajectòria professional i vital davant un auditori que ha seguit la seva intervenció amb interès. El periodista ha apuntat que "les persones emprenedores els ha d'agradar la seva feina i ésser perseverants". També ha apuntat que "és clau creure en un mateix, verbalitzar els somnis i tenir autoestima, sentit de l'humor, desdramatitzar quan les coses no van bé, rodejar-te de la gent amb qui t'avens i tenir la parella que et faci costat".



El vial d'accés, clau per al municipi

En el marc de l'acte, el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, ha destacat la importància de la trobada i ha apuntat que l'any vinent es farà realitat el vial d'accés a la C-55. "Segur que ens ajudarà a captar noves empreses i esdevindrà una oportunitat per al municipi", ha explicat Mauriz.



Nit de reconeixements

En el transcurs de la vetllada s'han distingit les empreses i comerços del municipi que han tingut una trajectòria destacada aquest any. El premi a l'Empresa més innovadora ha estat per a CLIMA-AINE, mentre que Excavacions Montaner ha obtingut el reconeixement per a l'empresa amb major Responsabilitat Social Empresarial. La Nit de l'Impuls Empresarial també ha distingit Làctics Casanueva amb les millors pràctiques a la internacionalització i Sweet Moma en la categoria de l'activitat comercial més innovadora. Finalment, s'han reconegut els comerços del municipi Calçats Gorsim i Supermercat Germans Llovet amb motiu del seu 50è aniversari aquest 2018.