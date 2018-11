El comerç de la Catalunya Central espera el millor Black Friday des que s'ha popularitzat

El Black Friday torna avui amb més optimisme que mai ja que els comerciants de la Catalunya Central esperen que aquesta sigui l'edició amb més volum de vendes des que aquesta tradició originària dels Estats Units ha arrelat aquí, ara fa quatre anys.

En la majoria de comerços que participen en el que ja s'ha convertit en tota una tradició els descomptes oscil·laran entre el 10 i el 40%, ja sigui en tots els productes o només en uns de determinats. En aquest sentit, David Augé, de La Creadora de Manresa, explica que, en el seu cas, «en prendes que no han sortit durant la temporada, el descompte és del 30%, i en descatalogades, del 40%», mentre que a «les peces que han anat sortint fem el 10%». A més, en el cas de Manresa, el Black Friday és el preludi del cap de setmana de la Fira de Sant Andreu, que tradicionalment dona el tret de sortida a la campanya nadalenca local. Per a Augé, «és un encert» aquesta coincidència. De totes formes, les associacions comercials contactades per aquest diari no fan res d'especial per a la jornada d'avui.

Així, la presidenta de Manresa+Comerç, Tània Infante, explica que «un dels reptes que tenim és fer el Black Friday més global pel que fa a l'associació, però encara no hi hem arribat. La nostra aposta és per preus de fira durant el cap de setmana de Sant Andreu». En el mateix sentit, Olga Viladrich, membre de la junta de la UBIC de Solsona, explica que «com a conjunt no ho hem promocinat», tal com tampoc ho han fet des de Berga Comercial, segons explica Anna Farràs. Tot i això, en els tres casos, asseguren que la jornada té un seguiment majoritari en els comerços de les respectives localitats, encara que cada establiment faci les promocions per iniciativa pròpia. I la majoria s'hi apunta perquè com diu Augé «costa molt no fer-ho», arran de les campanyes publicitàries que des de ja fa dies fan grans empreses de tots els sectors.

De fet, segons Viladrich, per al «petit comerç suposa un esforç molt gran perquè anem arrossegats pels grans que fan produccions només per aquest motiu».

Llorenç Juanola, d'Expert Juanola de Manresa, «el Black Friday s'ha acabat desvirtuant. Als Estats Units és un dia per treure diners d'estocs que les botigues tenen encallats. Però aquí, com sempre hem de fer invents i ho allarguem tota la setmana, i ho fem en molts productes, generant confusió», encara que destaca que, en el seu cas particular, els descomptes estan limitats a una sèrie de productes que la cadena Expert, de la qual forma part, ha seleccionat expressament per a l'ocasió i que serveix tant per a qui «ve la botiga per una altra compra i pugui sortir amb més productes i a un preu molt competitiu» com perquè «hi hagi qui ja vingui interessat per una oferta en concret».

A la pregunta de si la jornada serveix per avançar compres nadalenques, tot depèn de cadascú. Per a Infante, «hi ha qui fa la compra per fer-se un capritx», i només «qui té molt clar què ha de comprar per Nadal, ho fa ara». Una opinió similar a la de Viladrich, que «hi ha una part que són compres impulsives per aprofitar la promoció», i afegeix que «la gent no va amb gaire antelació per comprar els regals de Nadal». També ho diu Farràs, que creu que «hi ha gent de tot: tant qui avança alguna compra de Nadal com qui ho fa per capritx».

En l'àmbit digital, la jornada ha arrelat encara més i el CEO de la manresana Deporvillage, Xavier Pladellorens, assegura que el dia d'avui és el de més vendes de tot l'any, i per a aquest 2018 preveuen batre tots els rècords perquè «cada any ha augmentat i aquest ja fa dies que hi ha molta eufòria». Els descomptes van en la línia dels comerços tradicionals i ahir ja van enviar un cupó amb el 10% de descompte per a determinades marques i productes. A més, aniran llançant ofertes de productes concrets tot el cap de setmana.

De totes formes, tots estan d'acord que la jornada de descomptes du més moviment al car-rer i el Black Friday acaba amb més diners a la caixa que un divendres convencional, perquè, de tant parlant-se, com diu Juanola, «al final la gent s'anima i surt i compra més».