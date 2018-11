El comerç manresà confia compensar amb la fira un Black Friday passat per aigua

La pluja va fer punxar ahir un Black Friday que el comerç preveia com el millor dels últims anys i ara el comerç manresà ha dipositat les seves esperances en el cap de setmana de la fira de Sant Andreu per recuperar les vendes que no es van fer ahir. «Carrers molls, calaixos eixuts», diu un refrany que sovint recorden els comerciants. I de fet, durant el matí, als carrers del centre es veien més paraigües que bosses i no va ser fins a la tarda, un cop va deixar de ploure, que l'ambient es va animar una mica, però lluny ja del moviment d'altres anys.

Ho constava Rosa Fernández, de la botiga AG-25, del carrer Guimerà de Manresa, que afirmava que «des que ha parat la pluja està venint més gent», tot i que, encara que assegurava que «el dia ha anat bé», sense pluja hauria estat millor. Al mateix carrer, a Electrodomèstics Miró, Marc Morera allu-nyava la imatge de la botiga de la «bogeria que semblava que havia de ser el dia d'avui» i a última hora de la tarda assegurava que «l'any passat, a la mateixa hora, havíem venut més». I ho atribuïa al temps plujós que havia fet durant bona part de la jornada. És una situació similar a la que es va viure a la botiga de moda Cokko, on Jaume Gili assegurava que «el dia no acompanya». «Esperàvem vendre com l'any passat, però aquest està sent més tranquil». Des d'un altre establiment de moda del carrer Guimerà que prefereix mantenir-se en l'anonimat també opinaven que «hem fet molt esforç per posar molts descomptes i aprofitar el dia per fer més vendes, però, no sé si és perquè plou o perquè és una cosa de grans cadenes, el dia no és bo».

I, ara, totes les esperances del comerç estan posades en el cap de setmana de fira de Sant Andreu, amb obertura avui i demà. Així, per a David Augé, propietari de la Creadora, «fins diumenge al vespre no es podrà fer balanç» perquè considera que aquest any el Black Friday «es reparteix en tres dies» i confia en què aquest cap de setmana «es treballarà més que l'any passat després del Black Friday».

Morera, de Miró, també asse-nyalava que «la gent ja sap que aquest cap de setmana és de fira i espera per fer les compres durant tot el cap de setmana. A més, abans de comprar, la gent busca molt». Gili, de Cokko, també considera que «enllaçar el Black Friday amb la fira és positiu. Allarguem tots els descomptes i si avui (ahir per al lector) no han vingut pel temps, poden venir dissabte o diumenge i mantenim descomptes».

Totes aquestes situacions contrastaven amb la viscuda a Electrodomèstics Márquez. Màrius Márquez explicava que la jornada, en el seu cas, havia estat «molt millor que un divendres normal» i, de fet, a la botiga la presència de diversos clients era una constant durant la tarda.

El que va passar ahir a Manresa està en sintonia amb el que va passar a Catalunya, on el Black Friday també va estar marcat per la pluja. Alguns comerciants consultats per l'Agència Catalana de Notícies asseguraven que el mal temps va fer disminuir les vendes de les botigues. Malgrat això, van ser molts els compradors que van voler aprofitar les rebaixes, algunes de fins al 50%, i estalviar diners de cara a la campanya nadalenca, segons van afirmar a l'ACN. «És un oportunitat única», assegurava una de les clientes a Barcelona, Joana Maestre. Pel que fa als botiguers, mentre uns celebren aquesta campanya perquè els aporta «un gran benefici», altres afirmen que han hagut d'adaptar-se a aquesta iniciativa «com a obligació» per la gran acollida que té.