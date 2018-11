Cada benzinera haurà d'invertir almenys 150.000 euros per abastir els vehicles elèctrics

Els fabricants d'automòbils no són l'únic sector econòmic que es veurà afectat pel gir radical que el Govern pretén donar a la mobilitat privada. Les estacions de servei són, per motius obvis, una altra de les activitats que haurà d'adaptar, de forma pràcticament immediata, les inversions i l'orientació del negoci. L'esbor-rany de l'avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica situa l'any 2040 com a data límit per matricular automòbils amb motor de combustió (dièsel, gasolina, gasoil, híbrids, de gas, etc.), i ja no podran circular a partir del 2050.

La llei posa deures a les gasolineres. Una de les poques concrecions de la norma, l'entrada en vigor de la qual es preveu encara llunyana, afecta aquest sector. Segons l'esborrany de la llei, les estacions que van vendre més de 10 milions de litres el 2017 haurien de tenir instal·lat i operatiu en 19 mesos des de l'entrada en vigor un punt de recàrrega elèctrica amb potència igual o superior a 22 quilovats. Per a les que van vendre entre cinc i deu milions de litres, el termini és una mica més lax, 27 mesos. A la resta d'estacions de servei no afectaria aquesta obligació d'instal·lar punts de recàrrega elèctrics.

La manca de punts de recàrrega és una de les causes a les quals s'associa l'escassa extensió del vehicle 100% elèctric. En aquests moments, la demarcació només té 838 unitats; així que només el 0,12% del parc automobilístic fa servir aquesta tecnologia.

Una primera aproximació parla d'una inversió de 150.000 euros per cada punt de recàrrega, si són de càrrega ràpida (20 minuts), al qual caldria sumar els costos del terme de potència (un mínim de 22 kw per punt s'ha de contractar, encara que ningú se'n proveeixi) i els propis del consum, transformadors, generadors i/o bateries d'acumulació. Així, el gruix dels més d'11.500 punts de venda a l'estat hauria d'assumir una inversió important. Fins ara, la instal·lació d'aquestes electrolineres avança lentament per iniciativa d'ajuntaments i grups com les elèctriques Endesa i Iberdrola o petrolieres com Cepsa a la seva xarxa de gasolineres.

Des de la Federació Mediterrània d'Estacions de Servei (Fedmes) no s'amaga el malestar pel gir del Govern, que els ha agafat de sorpresa. «Som conscients que el futur passa per una mobilitat més sostenible, ho entenem i ho avalem. I nosaltres seguirem oferint el servei, però necessitem certeses. No es poden emprendre inversions que ni tan sols es podrien amortitzar, explica el seu president, Juan José Sánchez.

Al sector apunten que aquest canvi agafa a contrapeu un sector que està implementant alternatives al dièsel i la gasolina, com ara el gas natural comprimit (GNC), el liquat (GNL) i el gas liquat del petroli (GLP).

«L'anunci arriba just quan el sector estava estudiant instal·lar alternatives, però aquesta decisió de limitar-les al 2050 pot provocar l'efecte contrari i que es retardin aquestes inversions en GNC, GNL o GLP en l'espera de certeses», afegeix. «Estem parlant d'inversions milionàries i d'instal·lacions que, com a màxim, tindrien 30 anys de vida útil. I després caldria desmantellar-les», explica.

«Estem com els consumidors, que no saben quin cotxe comprar. Les estacions de servei no poden oferir totes aquestes alternatives (GNC, GLP, GNL), i encara menys si se sap que tenen una data de caducitat, a més de mantenir dièsel i gasolina i sumar-hi electricitat i hidrogen », afegeix el president de la patronal.