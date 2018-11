Neix Start4Big, la primera iniciativa europea d'innovació de grans companyies

Aigües de Barcelona, CaixaBank, Naturgy, Seat i Telefónica s'han aliat per impulsar el projecte Start4Big, que busca start-ups perquè desenvolupin solucions disruptives per als seus negocis amb l'objectiu de millorar l'experiència dels consumidors. És el primer cop a Europa que cinc grans companyies de sectors diferents col·laboren per atraure talent. En una roda de premsa, el director de l'oficina tècnica de Start4Big, Xavier Contijoch, va explicar ahir que es tracta d'una iniciativa multisectorial nascuda per atreure start-ups i així «impulsar solucions que millorin el dia a dia dels ciutadans a partir del reforç de la competitivitat».

La iniciativa llançarà un total de 8 reptes anuals repartits en dues edicions, cadascun durarà sis mesos, i constarà de 4 reptes que giraran entorn d'àrees com la ciberseguretat, la intel·ligència artificial, la robòtica, el blockchain o el big data. Així, les start-ups participants podran desenvolupar prototips en entorns reals al costat d'aquestes grans corporacions, i apropar-se a la seva cartera de clients, així com disposar del suport d'experts dels departaments d'innovació de cadascuna de les empreses sòcies de Start4Big.

La directora d'innovació d'Aigües de Barcelona, Maria Monzó, va assegurar que la col·laboració entre empreses i start-ups afavoreix un intercanvi positiu per a ambdues parts: «Els emprenedors ens donen les seves idees innovadores i enèrgiques, i nosaltres els oferim que puguin relacionar-se amb professionals de gran experiència». El director executiu de CaixaBank, Jordi Nicolau, va dir que espera que la iniciativa apropi més les empreses a la societat, i per part de Seat, Christian Stein va assegurar que no hi ha èxit «si no ens obrim a col·laborar amb altres empreses». El director general de Telefónica, Kim Faura, va puntualitzar que és molt innovador que cinc companyies de sectors diferents col·laborin per promoure la innovació, i no va tancar les portes que en el futur Start4Big s'obri a nous sectors, mentre que Antoni Peris, de Naturgy, va destacar la importància que les start-ups tinguin l'oportunitat d'entrar al mercat mundial gràcies a la iniciativa.

Així, Start4Big es presenta com una iniciativa que proporciona l'oportunitat de treballar amb grans corporacions per enfortir el teixit emprenedor, i oferir solucions als clients i a la societat.

Les start-ups comptaran amb el suport d'experts dels departaments d'innovació d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Naturgy, Seat i Telefónica, que els donaran accés a dades, infraestructures i recursos, i també suport tècnic i tecnològic.

Les cinc corporacions implicades tenen presència en més de 80 països, tenen 200.000 treballadors i una cartera de clients de més de 380 milions de persones. Les start-ups interessades a resoldre els quatre primers reptes podran presentar el seu projecte a partir del 10 de desembre i fins al 22 de febrer de l'any que ve. Un jurat professional les seleccionarà -no hi ha un nombre de participants predeterminat per repte- i la llista final d'empreses emergents es publicarà l'11 de juny del 2019. A partir del 18 de juny, els participants tindran sis mesos per treballar-hi.