La Demo Week de Texinnova arriba al Berguedà del 10 al 14 de desembre

El Berguedà celebrarà del 10 al 14 de desembre la Demo Week de Texinnova, una trobada per al sector tèxtil a la comarca en la qual startups del sector tèxtil de tot el món visitaran el territori per conèixer casos d'èxit, generar networking i poder donar a conèixer el seu projecte a inversors potencials. La Demo Week és la cirereta del programa Texinnova impulsat per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, que, amb aquesta acció, explica, pretén «millorar el sector tèxtil territorial ajudant en la creació de noves empreses innovadores, afavorint la inserció laboral, potenciant la competitivitat, facilitant el camí del disseny i el procés de fabricació de producte i aportant coneixements i tècniques innovadores».

Durant la setmana es faran tallers i presentacions al Canòdrom de Barcelona, amb ponents com Lucía Alcaina, Naiara Chaler, Marc Bernadich, Simon Lee, Ander Orcasitas i Alex Huertas, entre d'altres, i es faran visites a empreses i activitats a Berga, Manresa i a Igualada.