Govern i sindicats volen que els treballadors fitxin a l'entrada i sortida de la feina

L'Executiu ultima la reforma de la legislació laboral que obligarà les empreses a controlar les hores de treball del seu personal perquè no es produeixin abusos. A través d'aquesta decisió, els empleats hauran de fitxar cada dia en entrar i en sortir de la jornada laboral.

La mesura podrà veure la llum en les pròximes setmanes, després que es tanqui un acord entre els agents socials.

Precisament aquest dimecres, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, i el d'UGT, Pepe Álvarez, van confirmar que esperen que el sistema de control de registre de jornada i d'horaris s'impulsi "en breu" en el diàleg social, perquè consideren que és "fonamental", ja que "gran part del frau que es dóna a Espanya" és per l'allargament de les jornades a temps parcial que es paguen en 'B'.

En una trobada amb els mitjans posterior a la inauguració de la jornada 'La Formació per a l'Ocupació: Factor clau en el futur del Treball' organitzada per la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (Fundae), l'OIT i el Govern, Sordo va assegurar que el control de la jornada i dels horaris és "una mesura fonamental" per poder controlar la contractació a temps parcial i per eliminar la contractació en 'B'.

De fet, va posar en relleu que aquesta és una mesura que s'ha d'impulsar en "breu" des del diàleg social i preveu que s'arribi a un acord "en les pròximes dates" amb la CEOE o, si no és possible, amb el Govern , tot i que el màxim representant del sindicat espera que la patronal es sumi.

Per la seva banda, Álvarez ha insistit que una part del frau deriva de la manca de control d'horari, pel que ha assegurat que aquest sistema ajudarà també a la Inspecció de Treball. "No té ni cap ni peus que es protesti pel sobrecost, perquè totes les empreses tenen un sistema informàtic, el que permet acabar amb la impunitat", ha apuntat.

Álvarez ha posat èmfasi que aquesta mesura permetrà acabar amb els abusos en la contractació, amb els contractes a jornada parcial fraudulents i amb el "no abonament" de les hores extres. "Els empresaris han de saber que s'ha acabat la barra lliure i que cal que els treballadors i les empreses sàpiguen quan treballen i quan no i en quines condicions", ha deixat clar el representant d'UGT.