La indústria del territori central reclama millores en el transport

El sector industrial de la Catalunya Central reclama millores en el transport de mercaderies per ser més competitius, tot i ser un dels territoris que ha crescut més en el darrer any. Així ho va defensar ahir el president de la Cambra de Manresa, Pere Casals, davant la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya, durant una jornada per analitzar la situació del sector industrial al territori organitzat a la Cambra. «Ens penalitza el cost de moure els productes que fabriquem», va assenyalar Casals. Segons el president, garantir «un bon enllaç» amb el Cor-redor Mediterrani «obriria una porta molt gran cap al futur». «Però calen inversions», va afegir.

Casals va assegurar que una bona quantitat de les indústries del territori poden transportar mercaderies mitjançant el ferrocarril, però caldria una bona connexió amb el Corredor Mediterrani per optar per aquest model. «Ens calen inversions i hem d'estar dins de les prioritats de Catalunya», va reclamar.

«Mai hem arribat a consolidar que es tingui clar que aquí hi ha la necessitat de transport de mercaderies per tren i que no s'ha de basar tot en els camions», va explicar Casals. Tot i l'excepció que suposa el transport que fa Iberpotash de potassa i sal cap al port, Casals va defensar que es vol tenir la capacitat de portar altres mercaderies cap a Europa o rebre matèries primeres des de l'Europa central a un cost competitiu.



Paradoxes i ecosistemes

Per la seva banda, la directora general d'Indústria, Matilde Villar-roya, va destacar la paradoxa que es dona moltes vegades de persones que no tenen feina, «però també que hi hagi feines que no tinguin ningú que les faci». L'objectiu, doncs, és encaixar la demanda i l'oferta en el mercat laboral, va explicar Villarroya.

D'altra banda, la directora general va destacar que un dels punts forts de la Catalunya Central és l'emprenedoria. «La gent aquí té talent i el posa al servei de l'empresa per crear i innovar», va destacar. Villarroya també va assenyalar que aquesta situació crea un ecosistema «perfecte» per atreure-hi més empreses. Com a punts forts de la Catalunya Central també hi ha els centres tecnològics, com Eurecat, «necessaris per a la transferència del coneixement», i també la universitat. «Tot plegat són unes condicions idònies perquè el territori continuï el creixement que ja ha iniciat», va afegir Villarroya.