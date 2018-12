L'ACB gestiona subvencions a l'ocupació al Berguedà de 156.000 euros

L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) ha possibilitat en el darrer any la recepció d'un total de 156.000 euros a les empreses que han realitzat contractacions bonificades dins dels programes Fem Ocupació per a Joves (FOJ) i 30 PLUS, que permeten la contractació en condicions avantatjoses.

L'ACEB gestiona aquests programes que convoca la Generalitat, el ministeri d'Empleo, i el Fons Social Europeu. Ambdues línies d'ajuts permeten a les empreses contractar personal ja que reben una subvenció al llarg dels primers 6-9 mesos, que pot arribar a ser de més de 6.000 ? per contracte en funció de la jornada laboral.

El programa s'ha concretat de moment en 32 noves incorporacions en llocs de treball diversos al Berguedà de diferents perfils professionals d'empreses perta-nyents a sectors d'activitat com el metall, el comerç, la restauració, l'energia, l'enginyeria, el tèxtil i la fusta.