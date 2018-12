Manresa aplega 40 emprenedores en la cloenda de «Dones amb Idees»

Una quarentena de dones s'han aplegat aquest dijous a l'Ateneu les Bases de Manresa de la capital del Bages per assistir a una jornada per a emprenedores organitzada pel Centre de Desenvolupament Empresarial de l'Ajuntament de Manresa (Cedem). La matinal suposava la cloenda de la segona edició del programa «Dones amb idees», en què ha participat una dotzena de dones amb ganes d'emprendre el seu propi negoci.

Durant la jornada es va poder escoltar la conferència «Emprenedoria femenina: una aventura professional i vital», de la consultora Blanca Moreno, i es poder assistir a un taller inspiracional de la coach Raquel Cànovas que portava per títol «Totes som creatives! Re-aprenem?». La sessió es va cloure amb una breu intervenció de la dotzena de participants a «Dones amb Idees», que van explicar la seva experiència en el programa i van convidar la resta a assistir-hi en properes edicions.

«Dones amb idees» es va posar en marxar el passat mes d'octubre amb el suport de la Diputació de Barcelona amb l'objectiu d'«empoderar» la dotzena de participants, seleccionades d'entre un grup de vint inscrites en funció de criteris com l'ús dels serveis del Cedem, estar en situació de desocupació i tenir un projecte emprenedor. Durant una quarentena d'hores, les participants han pogut assistir a formació sobre com crear una empresa, fer coaching grupal i individual i formar part de tallers descentralitzats (a Artés i Sallent) sobre economia social i cures a les persones amb perspectiva de gènere i també sobre imatge personal, a més de fer sessions de networking i rebre assessorament personalitzat en marketing i finances.

Segons la regidora d'Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz, «el programa es consolida com una eina de suport i acompanyament a projectes emprenedors liderats per dones, que ofereix metodologies, coneixements i habilitats per emprendre i podem dir que s'ha complert amb les expectatives i els nostres objectius».

Una nova entitat

Durant la jornada es va donar a conèixer a les participants l'existència de dues entitats a Manresa dedicades a la promoció de l'emprenedoria entre les dones. Una, Deim, ja té una llarga trajectòria a la ciutat. L'altra, Ànima, es posava de llarg públicament justament ahir.

Promoguda per les advocades Ester Cornudella i Laura Bueno, del jove gabinet manresà Lawes, l'entitat vol ser «un espai de trobada de dones emprenedores, perquè es puguin coneixer i crear xarxa», explica Cornudella. De moment, ja integren l'associació una cinquantena de dones, «d'edats i trajectòries diferents», matisava l'advocada, i provinentns del Bages, el Berguedà, el Solsonès i Osona.

Ànima proposa una trobada trimestral amb convidats per compartir el ser recorregut professional i personal. La diferència amb Deim? «Que les seves integrants ja tenen una trajectòria consolidada, i nosaltres encara no. Però hi col·laborarem», apunta Cornudella