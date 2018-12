Míriam Santamaria, presidenta de Pimec Jove Catalunya Central

La geògrafa, meteoròloga i periodista manresana Míriam Santamaria (1980) ha estat nomenada pel comitè executiu de la patronal nova presidenta de Pimec Jove Catalunya Central en substitució de Sergi Macià, que enguany celebra 41 anys, edat màxima per presidir l'entitat. Santamaria, integrant de la junta de Pimec Jove Catalunya Central durant el mandat de Macià, des del 2015, és autònoma i treballa en assessorament de comunicació corporativa i relacions institucionals per a empreses.

Míriam Santamaria serà l'única autònoma que presideix actualment una delegació jove de la patronal i és, a més, una de les dues úniques dones al capdavant d'una d'aquestes organitzacions territorials.

Llicenciada en geografia per la Universitat de Barcelona. Allà, es va especialitzar en política territorial, ordenació del territori, i en meteorologia. També és periodista. Exdona del temps al Canal 24h i al Canal Internacional de Televisió Espanyola i a La Sexta, Santamaria ha format part del Climate Project, el projecte de l'exvicepresident dels EUA Al Gore per lluitar contra el canvi climàtic. Enguany, el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya li ha concedit el premi com a millor comunicadora de l'any a Catalunya.

Aquest any ha decidit fer el sal professional i tota l'experiència en comunicació i mitjans, l'he transportat en ajudar a persones i empreses a través de la comunicació corporativa. Actualment és directora de comunicació freelance de dues empreses catalanes.

Per al seu mandat, Santamaria es proposa «reforçar la interacció amb les entitats i les administracions, que ja ha funcionat molt bé durant l'etapa de Sergi Macià». A més, pretén «crear una xarxa de relació entre empresaris joves i sèniors perquè uns i altres es poden ajudar molt». Un tercer pilar de la seva gestió, explica, serà incidir en «el paper institucional de Pimec Jove. Hem de poder anar a veure qui faci falta i insistir en qüestions com les comunicacions del territori». Santamaria, que coordinarà l'acció de Pimec Jove a les comarques de Bages, Berguedà, Anoia, Moianès i Osona, vol donar rellevància també al paper de la dona a l'entitat, que avui integra un centenar de persones.