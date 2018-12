CaixaBank, reconegut Banc de l'any 2018 a Espanya per la revista The Banker

CaixaBank ha estat reconegut com a Banc de l'Any 2018 a Espa-nya per la revista britànica The Banker, del Grup Financial Times. Els premis Bank of The Year, que es van lliurar ahir a Londres, reconeixen els bancs que superen de forma rellevant els reptes als quals s'enfronta el sector, com la transformació digital, la capacitat de creixement, l'aposta per la innovació i la qualitat dels serveis que ofereixen als seus clients. El comitè editorial de la revista és l'encar-regat de triar els bancs guardonats després de valorar la fortalesa de les candidatures rebudes. El president de CaixaBank, Jordi Gual, va mostrar la seva satisfacció per aquest guardó, que «és un nou reconeixement internacional al nostre compromís amb l'excel·lència i servei al client amb una decidida aposta per la transformació digital i la innovació; pilars on també s'assenten les bases del nostre creixement futur, segons el que estableix el nou Pla Estratègic 2019-2021».