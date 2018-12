El celler bagenc Abadal presenta la segona anyada del Mandó, la del 2016

El celler bagenc Abadal ha presentat la segona anyada de l'Abadal Mandó, la 2016, «la fidel expressió del Bages». El celler incideix en la recerca i recuperació de les varietats autòctones del Bages, com la picapoll o la mandó, una estratègia que ha donat com a resultat «vins com aquest negre fresc, dominat per una acidesa viva, en una de les anyades més seques de la darrera dècada». «Aquesta adaptació ens genera una gran confiança en l'aposta de futur que volem fer amb la Mandó», explica Miquel Palau, enòleg d'Abadal. El celler explica que a partir d'aquesta anyada –i ja en les properes es farà progressivament– s'han anat incorporant diferents parcel·les de mandó al cupatge, «el que permet jugar amb l'orografia irregular de la finca per trobar un cupatge que aporti complexitat i ofereixi la màxima tipicitat». El vi, amb una criança de 12 mesos, es ven a 16 euros.