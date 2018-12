Sant Fruitós proposa una campanya nadalenca amb un 'big escape' per redescobrir el comerç local

L'Associació de Comerciants Sant Fruitós Comerç Actiu organitza una campanya nadalenca anomenada «Un Nadal de colors», que ja ha celebrat un taller de Nadal per als associats amb el títol «Taller d'inspiració? Per un Nadal en blanc», a càrrec de Pep Creus, d'Estud'Idea. El taller ha aplegat una vintena de persones.

La campanya comprendrà també un concurs de decoració nadalenca de les botigues de Sant Fruitós, en què es valorarà tant l'aparador com l'interior de l'establiment. El concurs començarà el proper dia 15 de desembre i finalitzarà el dia 5 de gener del 2019.

A més, el diumenge 23 de desembre, aprofitant que molts comerços estaran oberts per poder fer les darreres compres nadalenques, s'organitzaran diverses accions de dinamització comercial durant el matí.

Amb tot, la principal novetat d'enguany de la campanya serà l'activitat «Retorna al passat: l'era del comerç a Sant Fruitós». Es tracta d'un big escape en què caldrà resoldre un engima.

Amb aquest joc, l'associació de comerciants pretén «reivindicar el comerç de proximitat que hi va haver fa més de 60 anys al nostre país, i concretament a Sant Fruitós, ja que s'aniran esbrinant antics comerços que havíem tingut a la nostra població». Per la participació al joc s'entrarà en un sorteig d'un val de 800 euros per fer compres als establiments del municipi.