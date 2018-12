Serra i Todó renuncien a l'última paraula en acabar el judici pels sous

El judici a l'Audiència de Barcelona pels augments del salari a directius del 2010 a Caixa Catalunya va acabar ahir sense que l'expresident de l'entitat Narcís Serra, l'exdirector bagenc Adolf Todó ni els altres 39 acusats (una desena dels quals de la Catalunya Central) per una presumpta administració deslleial fessin ús del torn de l'última paraula.

En finalitzar l'exposició de les últimes defenses, el magistrat president del tribunal es va mostrar «conscient que moltes vegades el tràmit d'última paraula es trunca en una sort d'autodefensa suïcida» a l'acusat, per la qual cosa va acordar fer una pausa de 20 minuts, després de la qual cap dels que s'asseien al banc dels acusats va voler parlar.

Durant el judici, que ahir va quedar vist per a sentència, el fiscal Fernando Maldonado va rebaixar de quatre a tres anys la petició de presó per a Serra i Todó per dos delictes d'administració deslleial per l'increment de sous quan dirigien l'entitat bancària el 2010, juntament amb una multa de 67.500 euros per a tots dos. En les seves conclusions definitives, el representant del ministeri públic va xifrar el perjudici econòmic de l'acord del consell d'administració d'elevar el sou a Todó del gener del 2010 –en ple context de crisi– en 415.000 euros i el de l'octubre d'aquest any en 24.000. La defensa de Serra n'ha demanat l'absolució perquè els augments de salari dels directius eren «perfectament legals» i no van causar un perjudici econòmic a l'entitat, diu el seu advocat.