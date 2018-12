El sector dels drons dona a conèixer el negoci en una jornada a Manresa

Una quarantena de persones va assistir ahir al matí a una jornada organitzada per l'Ajuntament de Manresa i la Patronal Metal·lúrgica del Bages sobre la nova indústria dels drons. La trobada, que es va celebrar a la sala Silenci, va constar de diverses presentacions, ponències, exhibicions i una sessió de networking, de les quals es va concloure que aquest és un negoci a l'alça i amb moltes possibilitats comercials i tecnològiques encara per explotar.

El sector dels drons també era anit, a l'hora de tancar edició, el fil conductor del sopar gremial de Sant Eloi, que aplegava un centenar de representants de la metal·lúrgia comarcal al mateix Silenci, i en el transcurs del qual es van lliurar els reconeixements als cinquanta anys de trajectòria de les empreses Niled, Construccions Mecàniques Solpey i Fundació Giga.

La matinal sobre la nova indústria la va inaugurar Francesc Costa, director de projectes de Casmar-Aiprox i especialista en programació d'intel·ligència en maquinària, que va parlar sobre «Aplicacions actuals i futures dels drons». Costa va explicar el moment de la tecnologia i va fer un llarg repàs dels sectors als quals els drons són i poden ser d'utilitat, des de protecció civil fins al sector primari, la indústria, la mineria, els hidrocarburs i les grans comunicacions.

L'experiència d'empreses locals, com AirCAT i Aerial Productions i de l'esdeveniment Barcelona Drone World Cup, amb segell manresà, va servir per posar de manifest les aplicacions pràctiques en els negocis d'aquesta nova tecnologia. Santi Sánchez, d'AirCATdrone, va explicar l'experiència en la fabricació de maquinària. Ramir Lanau, d'Aerial Productions, per la seva banda, va donar detalls del negoci de l'enregistrament d'audiovisuals mitjançant els drons. Lanau va explicar el creixement exponencial que ha experimentat el sector, com reflecteix l'increment d'operadors existents el 2014, uns 160, fins als més de 3.600 actuals. Lanau també va incidir en les dificultats legals amb què topa un negoci que encara ha de trobar una legislació a mida per poder-se desenvolupar en tot el seu potencial.

Va tancar la roda d'experiències Roger Ferrer, director de la Barcelona Drone World Cup, que es va celebrar el mes de juliol passat a les Comes. Ferrer va donar compte del creixent entusiasme per les curses de drons i com la competició està impulsant el desenvolupament d'una indústria que té «moltes derivades», des de materials fins a software o bateries. Ferrer va insistir que Catalunya té «un bon ecosistema» per al desenvolupament del sector i va remarcar que el territori que es vincula a aquest nou esport pot guanyar «posicionament» al món tal com ho fan, salvant les encara enormes distàncies, les curses de Moto GP o F1.

Xavier Peiruza, CEO de RPAS gestion, empresa especialista en gestió, tràmits i serveis per a empreses del sector, va fer un recor-regut per la complexa normativa a l'entorn de la pràctica amb drons i dels negocis vinculats a aquesta revolucionària tecnologia.