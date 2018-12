Balanç positiu de la campanya de farratge

? UP considera que l'actual campanya de farratge ha estat positiva, tot i la reducció de 2.300 hectàrees d'alfals conreades a Lleida en un any. L'inici de la campanya d'enguany, però, s'ha vist afectada per les pluges primaverals, que van condicionar la primera i la segona sega, i com a conseqüència es va detectar una major presència de males herbes. A partir de la tercera collita, es va recuperar i amb una bona qualitat de l'alfals. Tot i això, UP diu que les darreres pluges han incidit en la darrera sega, que encara no s'ha pogut dallar per no poder entrar amb maquinària a les parcel·les amb el sòl entollat. D'altra banda, el sindicat diu que l'increment fixat pels EUA de fins al 25% d'aranzel en l'alfals que exporten a la Xina suposa una oportunitat per a l'alfals deshidratat a Catalunya. UP considera que moltes de les clàusules de bonificació extraordinària es podrien acabar formalitzant i suposarien un increment del preu en origen, en benefici de la

pagesia.