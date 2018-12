Els drons esdevenen els protagonistes en el sopar de la Patronal Metal·lúrgica

arxiu particular

Imatge del sopar de Sant Eloi de la Patronal Metal·lúrgica arxiu particular

Els responsables de les empreses metal·lúrgiques van estar atents, divendres, a les principals innovacions en el camp dels drons, una indústria emergent, en el tradicional Sopar de Sant Eloi, que va tenir lloc divendres. La Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central va fer l'àpat a la Sala Silenci de Manresa. Més d'un centenar de persones vinculades al món metal·lúrgic van participar en la jornada.

En les últimes edicions d'aquesta trobada de la Patronal Metal·lúrgica hi ha la presentació d'una activitat industrial que sigui d'interès per als seus associats. Enguany, i amb l'objectiu de donar a conèixer tota l'activitat que es realitza a la Catalunya Central dins l'àmbit d'aquest sector empresarial, es va convidar el moianès Jordi Santacana.

Santacana, una de les persones més influents a nivell mundial en el món dels drons, va pronunciar una ponència en què va destacar l'evolució tecnològica que s'ha produït en el sector. Fent una mica d'història va remuntar-se a la Primera Guerra Mundial, on els alemanys ja van fer un intent de treure un avió sense pilot, però estaven limitats per la falta d'electrònica.

Des de ben petit Santacana ja es va fascinar pel món de l'aviació amb sistema de radiocontrol. Motivat pel seu pare, enginyer electrònic que l'any 1978 va fabricar un prototip, ell va seguir evolucionant-lo introduint-hi una càmera de fotos, que li havien regalat a La Caixa. Amb aquest sistema va poder fotografiar totes les masies del Moianès des de l'aire, imatges que va vendre als seus propietaris i que li van permetre seguir treballant amb el seu prototip.

Santacana va explicar que el 1998 l'exèrcit americà tenia uns avions no tripulats que eren molt cars i ell va pensar que ho podia fer molt més econòmic. Finalment Indra, empresa líder a innovar en seguretat i tecnologia aèria, es va interessar pel seu projecte i així es va crear, a Moià, la primera empresa de drons del món. Avui Moià gaudeix d'un dels 10 únics centres del món i l'únic que és impulsat per una empresa privada, on disposa d'un espai d'exclusió aèria de 2.500 hectàrees. CAT UAV és un centre de referència internacional que permet desenvolupar, formar i continuar innovant.

Durant el sopar també es van reconèixer les empreses Niled, Construccions Mecàniques Solpey i Fundició Giga pels seus 50 anys en el sector. El sopar va finalitzar amb un bingo solidari en benefici de la Fundació Convent de Santa Clara. També es va gaudir d'una exhibició de vols de drons de competició.