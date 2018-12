Unes 28.600 persones més amb discapacitat treballarien si es complís la llei, segons UGT

28.644 persones amb discapacitat tindrien feina a Catalunya si totes les empreses i institucions complissin la quota de reserva del 2% que exigeix la llei per a la contractació de discapacitats. L'entrada al mercat laboral d'aquestes persones suposaria que el 42,8% més de discapacitats tindrien una ocupació a Catalunya, segons un informe que va publicar ahir UGT.

En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el sindicat va denunciar l'incompliment de l'article 42 d'aquesta llei, que estableix que les companyies públiques i privades que donen feina a cinquanta o més treballadors han de tenir com a mínim, un 2% de treballadors amb discapacitat. A més, si es complís aquesta quota augmentaria fins a deu punts percentuals la taxa d'ocupació de les persones treballadores amb discapacitat, que a Catalunya són 551.440, segons dades del 2017, el 4,2% més que l'any anterior.

En roda de premsa, la secretària de Política Social d'UGT de Catalunya, Enriqueta Duran, va precisar que 285.953 persones amb algun tipus de discapacitat, el 38,5% d'entre 55 i 64 anys, estan en edat de treballar i representen el 5,8% del total de la població activa catalana. No obstant això, el 63,8% no té feina. «Podem afirmar que les persones amb discapacitat tenen un greu problema d'inserció laboral i d'adaptació posterior en el lloc de treball.

UGT considera que és necessari «fomentar més decididament l'ocupació efectiva», va assegurar la secretària de Política Social. Entre les mesures que proposa UGT per millorar les condicions del col·lectiu a la feina hi ha accions de sensibilització, promoció de la igualtat de condicions en l'ocupació, millora de la intermediació laboral o facilitar l'adaptació i l'accessibilitat en el lloc de treball.



No s'atenen les reivindicacions

Vuit grans entitats que atenen persones amb discapacitats diverses van denunciar ahir que la Generalitat de Catalunya «dona allargues» i no assumeix un compromís clar amb el sector per apujar les subvencions i tarifes, congelades des de fa deu anys, amb vista al pròxim 2019. Fonts d'aquestes entitats van explicar a Efe que, des d'abans de l'estiu, han intentat concretar amb el Govern català solucions a la situació de «congelació» de les tarifes amb les quals la Generalitat finança els serveis d'atenció a les persones discapacitades a Catalunya. «Ens han donat allargues i ens han dit que aquest any no es podrà assumir un increment de tarifes», van indicar les mateixes fonts.

Les entitats Associació Empresarial de l'Economia Social, ECOM, FEPCCAT, Ammfeina Salut Mental Catalunya, Unió Catalana de centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, Entitats d'Acció Social, Sectorial de Cooperatives d'Iniciativa Social i Agrupació Catalana de Centres per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya han elaborat un manifest conjunt «per exigir solucions al Govern».

El manifest denuncia «la situació injusta» que pateixen aquestes organitzacions sense ànim de lucre del tercer sector a causa «de la congelació i posterior retallada de les tarifes» amb les quals la Generalitat finança els serveis d'atenció a aquestes persones.

«Entre d'altres conseqüències, s'ha compromès seriosament l'atenció a les persones, la sostenibilitat i el poder adquisitiu dels treballadors», en un sector que inclou més de 100.000 persones ateses, més de 20.000 professionals i més de 400 entitats, segons les entitats.