La Caixa reivindica Moragas en el 150è aniversari del seu naixement

El manresà Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària La Caixa, va obrir ahir els actes commemoratius del 15oè aniversari del naixement de Francesc Moragas, fundador de l'entitat. Fainé va pronunciar una conferència al voltant de la figura de Moragas, precedida per una lectura teatralitzada basada en el text que Josep Pla va escriure sobre el fundador de La Caixa.

Aquesta era la primera d'una sèrie d'iniciatives que la fundació bancària té la intenció d'organitzar els propers mesos per posar en valor el seu llegat, incloent-hi una exposició als Serveis Centrals de l'entitat a Barcelona amb el títol «L'home darrere l'ànima».

Moragas va crear, el 1904, la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis amb l'objectiu d'estimular l'estalvi, dignificar la vellesa, erradicar malalties i oferir un futur millor a les classes treballadores i als més necessitats. Moragas també va apostar per la recerca, la cultura i l'educació.

En paraules d'Isidre Fainé: «La figura de Francesc Moragas ha estat cabdal, tant per a La Caixa com per al país. Va ser un home d'acció, però també, i sobretot, un home de reflexió, de fortes conviccions. Es movia sense fer soroll i amb prudència, però era atrevit en els projectes i en el saber fer, ja que les seves idees es plasmaven en fets concrets». Fainé va afegir que «la transformació de La Caixa al llarg de més d'un segle s'ha fet conservant-ne l'essència, els valors, la cultura organitzativa i, per descomptat, el compromís amb la societat, les persones, la cultura, l'educació i la ciència».