La construcció preveu créixer el 5,7% enguany i fins al 4,5% l'any que ve

El sector de la construcció creixerà al conjunt de l'Estat el 5,7% aquest any i el 4,5% el 2019, encara que patirà una forta desacceleració el 2021, segons un informe de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), que alerta que l'obra pública no sembla que hagi de prendre el relleu a l'habitatge.

Francisco Diéguez, director general de l'ITEC, institut membre de Euroconstruct format per un grup d'anàlisi de 19 instituts europeus, va explicar ahir que l'habitatge està impulsant la recuperació de la construcció, ja que les vendes «segueixen a bon ritme» i la pujada de preus confirma que hi ha més demanda que oferta. Va assegurar que el moment de màxim creixement del cicle es viurà aquest any, amb un creixement del 5,7% davant del 4,3% registrat l'any 2017, i seguirà l'any 2019, amb un increment del 4,5%, mentre que les previsions per al 2020 i sobretot per al 2021 no són tan optimistes, amb increments del 3% i l'1%, respectivament. Per això, va afirmar que el sector pot estar «tranquil» els pròxims dos anys, perquè encara té una bona cartera de demanda i no hi ha hagut massa excessos de producció.

L'informe apunta que si el sector de la construcció espanyol porta quatre anys en positiu és conseqüència, sobretot, de la recuperació de l'edificació residencial que, de moment, segueix creixent amb força, l'11% aquest any i el 8,5% el 2019. Les previsions a més llarg termini apunten que el 2020 l'edificació residencial encara creixerà el 3,5%, però ja el 2021 decreixerà el 3%.

La falta de sòl per a projectes nous, l'increment del valor que dispara el preu final de l'habitatge, influenciat per la falta d'activitat urbanística, i cert retard d'atorgament de llicències en l'àmbit municipal, són alguns dels factors que Diéguez apunta per a aquest canvi de tendència en l'habitatge.

També va assenyalar que el preu «encara està controlat» , però que, si segueix pujant al mateix ritme que ho fa ara, podria ser un obstacle perquè la demanda no podria fer front als mateixos. El mercat no residencial també seguirà creixent, encara que cada vegada menys, i passarà del 4% aquest any al 2,5% el 2021.

Quant a l'enginyeria civil, els responsables de l'ITEC apunten que les eleccions municipals i autonòmiques de la primavera que ve han afavorit que aquest any es recuperés una mica la producció. No obstant això, les perspectives per als pròxims anys assenyalen una recaiguda de l'obra municipal i que l'obra que depèn del Govern presenta grans interrogants per la incertesa política de si hi haurà eleccions pròximament o si es podran aprovar els pressupostos. A més, Diéguez considera que segueix sense estar clar què farà l'Estat amb les autopistes en fallida i amb les que els contractes de concessió expiren aviat.

L'ITEC també veu incertesa sobre el desenllaç del programa publicoprivat de construcció de car-reteres, però creu que podrien notar-se els seus efectes el 2020 i el 2021, la qual cosa suposaria un creixement per a l'enginyeria civil del 3,5% i el 4,5%, respectivament, encara que el 2019 el creixement serà només de l'1,5%.

El cap del departament de Mercats de l'ITEC, Josep R. Fontana, va explicar que, contràriament al que passa amb els nostres veïns europeus, Espanya no té la «xarxa de seguretat» que suposa l'engi-nyeria civil quan falla el sector residencial. A Europa, el sector de la construcció contribueix amb el 10% al PIB, mentre que, al conjunt de l'Estat, ho fa amb el 8%.