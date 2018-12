Obert el termini per reclamar l'IRPF dels permisos de maternitat i paternitat

Els pares i mares a qui van retentir l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) en les prestacions dels permisos de maternitat i paternitat per fills nascuts el 2014 i 2015 ja poden reclamar la devolució d'aquestes retencions amb els interessos de demora. Ahir a la tarda es va obrir el termini per presentar la sol·licitud que s'estendrà durant tot el desembre, segons va explicar la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. Per altra banda, les peticions per als anys 2016 i 2017 es faran al gener. Els beneficiaris podran començar a rebre les quantitats reclamades de manera immediata i per ordre de lliurament de les peticions. L'objectiu és que a l'abril pròxim s'hagin pagat totes les reclamacions. Els beneficiaris d'aquest permisos han d'accedir al portal de l'Agència Tributària i omplir un «senzill» formulari on han de dir la data de naixement del seu descendent i el número de compte bancari on van rebre la prestació.