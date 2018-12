El CETIM de Manresa estrena junta directiva amb dues cares noves

Treballar per als enginyers de la Catalunya Central, defensar els interessos de la professió i posar l'entitat al capdavant de les darreres tendències del sector, amb el gran repte de la indústria 4.0 a l'horitzó són els objectius de la nova junta del CETIM, un equip que ja treballa des de l'inici de la tardor, segons expliquen fonts del Col·legi d'Enginyers Tècnics de Manresa. La junta torna a estar encapçalada per Àngel Vilarasau, enginyer tècnic en prevenció. La resta d'integrants són Jordi Valiente, vicedegà; Daniel Calvo, secretari; Inés Lumbreras, interventora; Antoni Carmona, tresorer; i Joan Boixader, Glòria Muxí, Josep Lluís Victori, Salvador Campder-rós i Ester Badia com a vocals. Vuit dels deu membres de la junta repeteixen mandat i només s'hi estrenen Salvador Campderrós i Ester Badia. Vilarasau recorda que «els tres pilars bàsics sobre els quals se sustenta la nostra entitat: són el mateix col·legi professional, el col·legiat i la professió».