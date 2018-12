Les empreses de la demarcació de Barcelona van facturar 287.000 milions el 2016

Les empreses que tenien la seu social a la demarcació de Barcelona l'any 2016 ascendien a 89.306 i van sumar una facturació superior als 287.000 milions d'euros, cosa que representa un increment del 8% amb relació al 2014, quantificable en 21.000 milions més.

Aquesta és una de les dades que aporta l'informe «Estructura empresarial a la demarcació de Barcelona», que elabora la Diputació amb el suport de l'Ajuntament de Manresa per radiografiar el teixit empresarial de la demarcació.

Les dades de l'estudi presentat ahir són prèvies al referèndum de l'1-O, després del qual un gran nombre d'empreses van traslladar la seu social fora del territori català per temor davant la inestabilitat política. Això fa que en el document elaborat per la Diputació apareguin companyies com Gas Natural, Endesa o Grup Planeta, que actualment tenen la seu fora de Catalunya i que aporten una part rellevant del volum de negocis que s'exhibeix.