Els mitjans aconsegueixen «registres històrics» d'audiència gràcies al periodisme de qualitat

El president de l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), Javier Moll –president també del Prensa Ibérica, grup editor de la Regió7 –, va clausurar ahir la conferència anual d'aquesta entitat amb un missatge d'optimisme cap al sector. «La gent aprecia la qualitat dels nostres continguts. Mostra d'això és que s'estan aconseguint registres històrics», va assenyalar en referència a les últimes dades de l'estudi «Claves de la información 2018».

Segons l'anàlisi presentada ahir, l'audiència creixerà per tercer any consecutiu. En concret, ho farà l'1,7% el 2018, en què aconseguirà una xifra total de 17,5 milions de lectors diaris.

Sota el lema «Continguts de qualitat, periodisme de debò», l'edició d'aquest any de la conferència anual de l'AMI va tenir la presència de destacats ponents, com el periodista turc Ca Dündar; la responsable de desenvolupament de negoci de Politico Europe, Gilhean Slater; el responsable de desenvolupament editorial del periòdic suec Dagens Nyheter, Martin Jönsson; la directora del projecte The Trust Project, Sally Lehrman, i el president de la comissió de llibertat de premsa de l'Associació d'Entitats Periodístiques d'Argentina (ADEPA), Daniel Dessein.

Tots van abordar temes com l'estat de la llibertat de premsa, l'auge de les notícies falses ( fake news) i els mètodes per combatre-les, la importància dels continguts de qualitat o la recerca d'ingressos a través de les subscripcions. «El nivell dels conferenciants ha fet bo el lema de la conferència anual del 2018. A AMI pensem que junts podem aprendre els uns dels altres, per estar més preparats per afrontar el futur i arribar més lluny», va sentenciar Javier Moll.

La conferència anual de l'AMI va tenir la participació de Ca Dündar, el periodista turc exiliat a Berlín després d'haver estat empresonat per la publicació d'unes imatges que evidenciaven una venda d'armes de Turquia a Síria el 2014. Dündar va relatar tot el que va viure després de la publicació del seu reportatge, incloent-hi el seu intent d'assassinat o la separació de la seva dona, a la qual va qualificar d'«ostatge de Turquia» després que les autoritats li impedissin sortir de país. Malgrat tot, el periodista, guanyador del Golden Pen de WAN-IFRA (Associació Mundial de Periòdics i Editors de Notícies), insisteix que no es pot fer res més continuar lluitant pel periodisme i la democràcia, en la qual segueix creient. «No és fàcil ser periodista en cap lloc del món, però especialment a Turquia. No podem abandonar, hem de continuar lluitant per defensar les nostres llibertats», va defensar ahir en la conferència 2018.

Un dels grans desafiaments dels mitjans d'informació és recuperar la confiança perduda per part d'alguns lectors com a conseqüència de les notícies falses. Per combatre les informacions no fiables des de l'àmbit dels mitjans va néixer The Trust Project. La seva directora, Sally Lehrman, va detallar que el projecte neix d'una preocupació digital per oferir continguts de qualitat i verificats. «Comencem a fer servir un algorisme per detectar el periodisme de qualitat. La nostra missió és amplificar el compromís per la transparència perquè el públic pugui prendre les millors decisions, les informades. El públic intenta esbrinar quines notícies són reals i quines són falses. La idea és ser un far per a les plataformes i xarxes. Que siguin capaces de trobar notícies veraces i així arribar al públic amb garantia», va asseverar Lehrman.